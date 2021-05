Demà s’inaugura Sèries 04, a la Casa de la Cultura d’Alzira

Connect on Linked in

Fins el 10 de juny es podrá visitar esta exposició

L’exposició SÈRIES.04, recull el treball de l’artista londinenca, Celia Kettle. Es tracta d’un recull de les obres produïdes els últims cinc anys, que s’estructuren en 4 sèries: Copas y Manos, De los Océanos, Mundos Cambiantes i Dear Marjorie.

Divendres 14 de maig a les 18.30 hores tindrà lloc l’acte d’inauguració d’esta exposició que es podrà visitar i gaudir fins el proper dia 10 de juny.

El regidor de cultura, Alfred Aranda, estarà present a l’acte d’inauguració junt a l’artista, la comissària de l’exposició i la directora de la Casa de Cultura. “Estem molt satisfets de donar suport i difusió a l’obra d’esta artista que ens mostra una gran varietat d’opcions gràfiques i imatges molt suggerents. Personalment destacaria el gran domini de les pintures fetes o relacionades amb l’aigua. Unes peces delicades, objectes propers i cercles ben vius que emanen frescor, llum i fantasia.”, ha explicat el regidor.

La comissària de l’exposició, Sales Prats, descriu el seu treball com una combinació de pintura, escultura, fotografia i vídeo, enfocant-se en la importància dels materials i objectes per a evocar un reflex poètic d’estats emocionals. “una part important del seu procés, consistix a explorar les qualitats físiques dels objectes reals que està tractant de representar”

Celia considera que la seua obra segueix el camí d’Eva Hesse, Anselm Kiefer i Anish Kapoor el treball dels quals és multidisciplinari i explora les qualitats de diferents materials per a expressar la seua visió personal i espiritual. Sovint utilitza llenços ja usats la qual cosa li permet crear textures sobre les quals flueixen i assenten les aiguades diluïdes d’aquarel·la i acrílics.

L’exposició que tenim ara a l’abast mostra en primer lloc en “Copas y Manos” la necessitat de les relacions personals; Celia Kettle havia passat un període d’absència personal i creativa però es va enamorar de nou i del treball va sorgir el gest d’una copa omplida, que agafada amb les mans, tot fent una mirada als altres per comunicar-nos, inicia el principi d’una història que contar: les relacions humanes.



El seu món interior, els sentiments que aleshores eren essencials en la seua obra, comença a ampliar perspectives amb la sèrie “De los Océanos”. La intensitat emocional és com l’aigua que s’expandeix generosament com a oceans i la línia que dibuixa la vora defineix els seus límits i la relació amb l’espai circumdant; un espai ple d’incertesa i inestabilitat.

En “Mundos Cambiantes” utilitza el cercle d’una copa que fins ara havia fet referència a l’individu social l’utilitza ara per representar la imatge del planeta. Celia expressa la seua preocupació per l’impacte ambiental produït per l’esser humà a partir de les polítiques dels EEUU al 2018 a París retirant l’acord climàtic; aleshores es va abstraure cap al compromís d’expressar la desintegració i com l’aigua, part fonamental dels éssers vius i de la seua obra, podria fluir des de la vida a la perillosa transformació de la destrucció.

Amb ”Dear Marjorie” Celia ens conta una història romàntica familiar que en el temps de confinament va descobrir en trobar-se per casa una carta que parlava d’emigració cap a l’altra part de l’oceà en temps delicats al seu país, de desitjos difícils , de relacions que semblen impossibles però que afortunadament els anys porten el regal de retrobaments.

Com una narració, amb un llenguatge pictòric diferent de les altres sèries, mostra la sensibilitat dolça del dibuix i color que recorden la seua infantesa, els records inesborrables d’altres temps.

Sales Prats Gràcia,comissària de l’exposició

Celia Kettle

Es va formar en les Universitats de Camberwell i Middlesex. A partir de l’Erasmus que va realitzar a València (1977) va compaginar la seua activitat entre aquesta ciutat i Londres. Va completar els primers dos anys del doctorat del Departament d’Escultura en la Universitat Politècnica de València.

En 2018 va fundar, en el barri artístic de Russafa, el taller LandscapeStudio, que comparteix amb altres sis artistes. Ha realitzat exposicions col·lectives a Edimburg i la National Gallery de Londres amb el concurs ‘Back to the Future’. Ha sigut seleccionada per a participar el pròxim 1 de juny en la Fira d’Art ‘Artista 360 é’ a Madrid.

A la província de València ha tingut la seua trajectòria expositiva: exposició individual en l’Espai Ronda de València, i també ha exposat escultura, pintura i obra gràfica durant els festivals d’art de Russafart i Confusion a València, a més de participar en l’exposició ‘I Posquin You’ celebrada en el Centre del Carme. Així mateix, ha exposat a la Casa de l’Ensenyament de Cullera i ha sigut premiada per l’Ajuntament de Xàtiva en el certamen ‘Llocs Lliures V’.

Amb l’Associació Culturarte ha participat en debats per al seu canal en YouTube: núm. 66 ‘Francisco Lozano’, núm. 67 ‘L’Art Contemporani’, i núm. 68 ‘Rembrandt’, sent entrevistada per Ribera TV ‘Celia Kettle, Pintora, Escriptora’ (*Part 4).