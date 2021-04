Demà s’obri el termini perquè 2.400 professionals del taxi demanen les ajudes del pla resistir

Print This Post

El Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV) s’ha fet ressò hui de l’acord de la Junta de Govern Local que va aprovar la convocatòria de subvencions de les Ajudes Parèntesi del Pla Resistir pel sector del taxi de València. Arran d’esta publicació, demà s’obri el termini perquè 2.400 professionals del taxi donats d’alta fiscalment a la ciutat sol·liciten estes ajudes. Estes persones disposem de vint dies (fins al 30 d’abril) per a presentar la documentació en la Seu Electrònica de l’Ajuntament i acreditar que compleixen els requisits d’esta línia de prestacions impulsada per pal·liar les conseqüències de la pandèmia en l’esmentat sector. Es tramitaran de manera urgent.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestat hui la seua “satisfacció pel fet d’haver pogut ampliar al sector del taxi el Pla Resistir, que l’Ajuntament de València ha posat en marxa de manera pionera per a ajudar a autònoms i xicotetes empreses”. “Estem satisfets del seu funcionament i considerem que serà una ajuda important per a tots estos sectors”, ha assegurat el primer edil en recordar que, en total, es destinaran fins a cinc milions d’euros per a cobrir esta demanda d’autònoms i xicotetes empreses, de fins a un màxim de 10 treballadors, del sector del taxi. Les persones beneficiàries rebran 2.000 euros més 200 euros addicionals per cada treballador en plantilla.

Per la seua part seua, la regidora delegada de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha ressaltat que “estes ajudes, que són compatibles amb qualsevol altra subvenció, es dirigeixen a cobrir les despeses corrents de l’activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses del sector del taxi que de facto han reduït dràsticament la seua activitat per la caiguda del turisme i la mateixa activitat normal de la ciutat”.

D’altra banda, la quarta convocatòria d’ajudes fruit del Pla Resistir, que anirà destinada a les empreses del sector cultural que no van ser beneficiàries en la primera edició d’estes prestacions, destina 4 milions d’euros per a empreses del sector cultural. Concretament, ja s’han beneficiat d’estes ajudes 418 empreses i autònoms del sector cultural que han rebut 890.000 euros. I en esta nova edició s’atendrà les necessitats de la resta d’epígrafs de l’IAE que no estaven en la convocatòria inicial.

L’Ajuntament de València, que ha sigut la primera ciutat de la Comunitat Valenciana en posar el marxa el Pla Resistir, també ha tramitat les ajudes Parèntesi d’esta iniciativa de les administracions valencianes per als sectors econòmics tradicionals valencians. De fet, ha destinat un total de 2,3 milions d’euros de l’esmentat pla per a subvencionar xicotetes empreses amb seu a València que es dediquen a activitats econòmiques al voltant de les festes tradicionals valencianes i que s’han vist greument afectades per la covid-19.

Les primeres ajudes municipals del Pla Resistir van arribar a 4.886 sol·licitants (persones autònomes i petites empreses, fonamentalment del sector de l’hostaleria i turisme i altres sectors greument afectats per la pandèmia), amb un pressupost d’11.777.000 euros quan es complia un any des que es va decretar l’estat d’alarma. I amb estes ajudes, l’Ajuntament ha contribuït a mantindre al voltant de 10.000 llocs de treball durant el primer any de pandèmia.

Pilar Bernabé ha recordat i lloc en valor que “València és la ciutat que més ajudes directes ha donat en tota Espanya, perquè el que volem és continuar injectant liquiditat de manera immediata per a reactivar l’activitat econòmica local”, i ha detallat que amb les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir, el consistori ha destinat prop de 14 milions d’euros per a ajudar a autònomes i micro pimes de València. “I es continuarà treballant en noves convocatòries dirigides als sectors econòmics que més ho necessiten”, ha anunciat.

En este sentit, ha concretat que gràcies a les anàlisis que realitza el panell de seguiment “podem detectar quins són els sectors econòmics més afectats. I també ens ajuden a identificar-los les línies que marquen les convocatòries d’ajudes d’altres administracions, com el Govern Central o la Generalitat”. “El nostre objectiu és atendre a tots els i les professionals afectats i activar l’economia local”, ha subratllat la regidora.