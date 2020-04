Demuntatge gàbia mascletaes a València

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València ha iniciat este dimarts la retirada de la gàbia de protecció de la Plaça de l’Ajuntament que s’utilitza per tal de garantir la seguretat durant les mascletaes. Un treball coordinat per la Regidoria de Gestió de Recursos. D’altra banda, s’ha procedit a la retirada de palets d’arena i algun de graveta, que es preveien utilitzar en el muntatge de les falles per a la seua estabilitat i la protecció de les calçades i paviments, i que ja s’havien repartit per la majoria de les comissions falleres de la ciutat abans del 15 de març. En este cas, la Delegació de Gestió Sostenible de Residus Urbans, en coordinació amb la de Cultura Festiva, han dipositat este material en un magatzem municipal, en el carrer Juan Verdeguer, per a la seua futura reutilització. En total s’han retirat 381 palets, que suposen 400 tones d’arena, de 235 comissions falleres.