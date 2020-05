Des de Generalitat es prepara una proposta per a garantir la seguretat i qualitat de les platges de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

Les platges són un recurs molt important pel sector del turisme en la Comunitat Valenciana, a més d’estar dins del model de vida dels valencians.



I això fa necessari garantir la major seguretat possible per a les platges.



Per aquest motiu han mantingut una reunió el President de la Generalitat, Ximo Puig, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i els departaments del Consell afectats per a presentar-li al Govern d’Espanya junt amb l’Itec (Institut per a la Qualitat Turística Espanyola) una proposta per a garantir la seguretat i qualitat de les platges de la comunitat.

És necessari poder mantindre un espai de corresponsabilitat dins de les platges i mantindre totes les mesures de seguretat