Des de hui la velocitat en vies urbanes serà de 20km/H

Es posa en funcionament desde hui la nova llei de velocitat de circulació per la qual no es podrà circular a més de 30 quilòmetres per hora en vora el 70% dels carrers d’Espanya, cotxes, bicicletes, patinets i vianants estan implicats en estes noves mesures

Així, el límit de velocitat en vies urbanes serà de 20 km/h en les que disposen de plataforma única de calçada i vorera; de 30 km/h en vies d’un únic carril per sentit de circulació i de 50 km/h en vies de dues o més carrils per sentit de circulació

Moltes ciutats com València o Alacant ja havien establit la limitació de 30 km/h a través d’ordenances municipals

Una mesura que, segons els experts, aconseguirà ciutats més amables, sostenibles i saludables, en les quals puguen conviure de forma més segura

Així, segons la DGT, amb la baixada dels límits de velocitat màxima permesa a les ciutats també es redueix un 80% el risc de morir a conseqüència d’un atropellament.

La normativa puntualitza que els carrils reservats per a la circulació de determinats usuaris o ús exclusiu de transport públic no seran comptabilitzats, i que en les vies de dues o més carrils per sentit i en travessies els vehicles que transporten mercaderies perilloses circularan com a màxim a 40 km/h

La DGT s’empara en l’increment del número de morts en accident de trànsit a les ciutats per a implementar els nous límits de velocitat a la baixa

En 2019, va haver-hi un augment del 6% de víctimes mortals en els nuclis urbans, xifra que contrasta amb el descens d’aqueix mateix percentatge en les vies interurbanes. D’aqueixes persones mortes en ciutats en 2019, el 82% del total van ser usuaris vulnerables, és a dir, vianants, ciclistes i motoristes

La Direcció General de Trànsit (DGT) i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) han llançat un següent manual per tal d’informar a tota la ciutadania dels canvis en els limits de velocitat que hui entren en vigor