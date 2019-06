Des de la ONG Xaloc ens donen pautes en “Prop de tu” de que fer quan es troben tortugues.

Connect on Linked in

Si et trobares penjades de tortuga en la platja, com reaccionaries?, en“Prop de tu” et contem com actuar de la mà de la ONG Xaloc.

Des de la ONG Xaloc han acudit al programa “Prop de tu” per avisar de què les tortugues ja estan ací, han vingut a posar els ous i és crucial la col·laboració de tots.

És imprescindible saber com actuar davant les petjades de les tortugues

S’acosta la nit de San Joan i la gent es pot trobar amb alguna tortuga que ix a posar els seus ous

A més el canvi climàtic també afecta a les tortugues.

Ja saben seguisquen els pasos que Carla Eymar i Alejandro Jiménez ens han donat.