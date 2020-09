‘Des de les fronteres del silenci’, exposició sobre la vida i l’obra de Carmelina Sánchez-Cutillas

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua va inaugurar el passat divendres en el Centre del Carme, a València, l’exposició dedicada a Carmelina Sánchez-Cutillas, Escriptora de l’Any 2020.

L’exposició, amb el títol ‘Des de les fronteres del silenci’, presenta els aspectes més personals i íntims de l’autora de ‘Matèria de Bretanya’, l’obra més coneguda, també la seua poesia, fins i tot la inèdita, com ara els poemaris Joiosa guarda i De la cendra i la flama, apareguts en els arxius personals de l’escriptora, i els estudis de caràcter històric, com, per exemple, l’assaig Violant d’Hongria.

La mostra, quedà inaugurada en la Sala Zero del Museu del Carme i està distribuïda en quatre blocs ben definits, que permet al visitant enquadrar millor la vida i l’obra d’esta dona que, si bé va nàixer a Madrid, va trobar en terres valencianes la seua verdadera identitat personal, professional i literària.