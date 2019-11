Des de Sanitat auguren millores en les llistes d’espera

Print This Post

Ana Barceló Consellera Sanitat València : “Les llistes d’espera estan malinterpretades”



La Consellera de Sanitat ha convocat els medis per tal d’actualitzar les dades de llistes d’espera per a operacions quirúrgiques a València



Reconeix la insatisfacció per les dades dels últims 3 mesos , Juliol Agost i Setembre, però també ha informat que són dades normals de pujada de temps d’espera es deu al període vacacional d’Estiu



Barceló, anunciava que a partir de 2020, la informació de dades serà mensual en compte de trimestral i amb dades directament de cada hospital



Entre les dates positives, afirma que la Comunitat Valenciana, no es la Comunitat amb pitjors dates d’espera , comunitats com ara Andalusia o Catalunya estan per davant



A més, ha afirmat que en les pròximes setmanes dins del pla amb el qual s’invertiran prop de 35 milions d’euros per pal·liar la situació, està la contractació de 126 professionals per als quiròfans valencians