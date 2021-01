Des del departament de Salut de la Ribera llancen un comunicat per a explicar la situació que travessen

Connect on Linked in

Amb l’augment de contagis i casos positius el nivell d’estres hospitalari està arribant a ser preocupant. Des del departament de Salut de la Ribera volen fer constar com està la situació.

En aquest moment, existeixen en el Servei d’Urgències de l’Hospital d’Alzira pacients pendents de passar a les plantes d’hospitalització a mesura que vagen quedant llits lliures al llarg del dia.

Segons fan constar l’Hospital de la Ribera mai ha anunciat públicament que s’anara a instal·lar un hospital de campanya en el recinte hospitalari i mai ha sigut intenció d’aquest centre adoptar aquesta mesura.

Per contra, el centre alcireny està duent a terme obres d’ampliació i reforma en el Servei d’Urgències, sense que això estiga interferint en l’atenció sanitària que s’està prestant. Aquestes obres tenen el doble objectiu de, d’una banda, pal·liar la deficiència estructural d’espais amb què compta l’Hospital d’Alzira des de la seua posada en funcionament fa 21 anys i, per un altre, reforçar la diferenciació funcional que ja existeix en aquest Servei entre pacients COVID i no COVID amb una separació física arquitectònica. D’aquesta forma, l’ampliació del Servei, que finalitzarà en les pròximes setmanes, permetrà crear una zona per a pacients positius i sospitosos de COVID-19, amb una entrada independent des del carrer.

Hui dia a l’Hospital d’Alzira es troben implantats circuits funcionals diferenciats per a pacients COVID-19 i un altre tipus de pacients, garantint, en tot moment, la seguretat de pacients i professionals.

El Departament de Salut de la Ribera, l’Hospital d’Alzira està aplicant el seu pla de contingència amb la finalitat d’oferir als pacients l’assistència sanitària que necessiten. Així, s’ha ampliat el nombre de llits de pacients crítics de l’Hospital, passant de les 33 llits que ja existien abans de la pandèmia en UCI i Reanimació, a les 58 que ja s’han habilitat dins del propi recinte de quiròfans del centre hospitalari, totes elles dotades amb respiradors invasius.

També s’ha reforçat la Unitat d’Hospitalització a domicili o el trasllat a l’hospital de campanya de la Fe de pacients COVID amb simptomatologia lleu.

En els últims mesos, la plantilla de facultatius del Servei d’Urgències s’ha vist reforçada amb 16 contractes d’acumuls de COVID, així com amb 2 contractes de guàrdies mèdiques. Pel que fa al personal d’Infermeria (infermers, auxiliars, zeladors), la plantilla estructural del Servei d’Urgències s’ha incrementat en 39 llocs en els últims anys.

De la mateixa manera, des de la Direcció de l’Hospital de la Ribera es continua treballant per a ampliar el nombre de contractacions de professionals.

-Des de la Direcció del Departament de Salut de la Ribera volen reconéixer i agrair, així mateix, l’enorme esforç i dedicació que tots els professionals, sanitaris i no sanitaris, tant d’Atenció Primària com d’Atenció Especialitzada, estan duent a terme amb la finalitat de fer front a aquesta pandèmia sense precedents, demostrant, en tot moment, la seua responsabilitat i professionalitat.