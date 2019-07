Des del Partit Popular alertem de la manca d’agents que podria rondar el 40% de la plantilla de la policia local d’Alzira

Print This Post

Aquest assumpte és d’extrema gravetat ja que en pocs dies comencen els permisos de vacances dels agents que amb prou faenes podran realitzar els serveis mínims necessaris.



Els populars demanem al govern alzireño que desbloquegen la creació de les places d’interins de la bossa que en el seu moment es va convocar i no es veu interés per part dels dirigents locals que les següents fases, per a poder concloure les seleccions i incorporar als agents seguisca el seu curs. Alguna cosa que ja es prolonga durant massa temps.



El problema adquireix gravetat absoluta ja que, cal suplir també les places per vacances dels agents, assumpte que de moment, tampoc se sap res.



El govern de la Vila des de fa anys, està desatenent un col·lectiu tan important i sacrificat com el de la policia local, obligant-los a treballar amb una gran manca d’agents la qual cosa posa en risc el benestar dels alcireños.