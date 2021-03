Des del Partit Popular continuem esperant que el bipartido alzireño conteste a moltes de les preguntes que els realitzem

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Aquesta falta d’informació evidencia l’opacitat i poca transparència del govern de Compromís-PSOE

Des del Partit Popular hem presentat dues mocions per al ple del mes de març sol·licitant informació sobre dos temes dels diversos que portem temps esperant se’ns informe. Al no contestar voluntàriament hem presentat mocions per a obligar-los a fer-ho.

L’oposició és un element bàsic i essencial dels règims democràtics. La seua importància radica en què són el factor de control i això sembla ser que a l’actual equip de govern format per Compromís i PSOE els costa d’entendre.

Amb data 22 i 24 de setembre de 2020 van ser registrades d’entrada a l’ajuntament d’Alzira la pregunta i la sol·licitud dels expedients tècnics dels 12 projectes del Pla de Mobilitat que en aqueixos dies van presentar en premsa. L’Ajuntament a la fi del mes de febrer de 2021 ha iniciat la primera de les accions d’aquest pla de Mobilitat i l’oposició seguim sense tindre informació de cap d’aquests projectes.

Amb dates 24 d’abril de 2020, 2 de juliol de 2020 i 19 de febrer de 2021, sol·licitem que se’ns fera arribar detall de les subvencions pendents de cobrament per part de l’Ajuntament d’Alzira, de les diferents institucions. Aquesta informació és important per a saber la disponibilitat econòmica del nostre Ajuntament.

Aquestes preguntes són només algunes a les quals el bipartido alzireño no ha contestat i que és la seua obligació fer-ho. La nostra labor d’oposició és absolutament necessària, enfront d’un Govern que basa la seua labor política en la propaganda, i a la qual no renunciarem.

Des del Partit Popular no podem entendre perquè el govern de Compromís-PSOE no dóna cap mena d’argumentació als nostres requeriments. Continuem esperant les contestacions a les nostres preguntes i aquesta falta d’informació evidencia l’opacitat i poca transparència del govern alzireny