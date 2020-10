Des del Partit Popular d’Alzira critiquem que la Conselleria d’Universitats encara no haja pagat les beques del curs 2019-2020 a l’alumnat universitari, per la qual cosa hem presentat una moció demanant el seu pagament immediat

Connect on Linked in

La situació és un desastre i la Generalitat Valenciana demostra no importar-li el mal que originen a moltes famílies.

La Conselleria d’Universitats demostra no estar a l’altura de les circumstàncies demorant en excés la resolució de les beques que concedeix cada curs i generant greus perjudicis a l’alumnat beneficiari de les ajudes autonòmiques.

Enguany, el 2020 ha suposat un colp molt dur per a tota la societat a causa de la irrupció del Covid-19 i les beques universitàries són una gran ajuda per a les famílies.

Aquesta situació ha sigut denunciat per nombrosos sindicats d’estudiants universitaris de la Comunitat Valenciana, així com pel Consell Interuniversitari Valencià d’Estudiants, manifestant que aquesta deixadesa i desídia del Govern valencià ha fet que algunes universitats hagen començat a cobrar l’import de la matrícula 2019/2020 als seus estudiants en haver-se realitzat les inscripcions per al curs 2020/2021i per tant s’han generat les matrícules i tarifat les mateixes.

Des del Partit Popular ens preguntem si és que no disposen dels 4 milions d’euros, amb els quals es doten unes beques que sol·liciten més estudiants dels quals es beneficien o resulta ser que puguen haver-hi altres despeses polítiques més prioritàries que la partida per a les beques dels universitaris valencians

Cal recordar que al dia de hui encara no s’han concedit les beques i ja han passat més de tres mesos després de l’estipulat per les bases reguladores i quatre des que finalitzara el curs. Alguna cosa que no s’entén a més perquè tots els criteris de baremació corresponen al curs anterior, 2018/2019.

A més, existeixen dins de les universitats ajudes pròpies que són incompatibles tant amb les del ministeri com amb les de la mateixa Generalitat i que, conseqüència de tot l’exposat, tampoc han pogut ser entregades al no resoldre’s aquestes últimes.

Per tot això, des del grup municipal del PP d’Alzira hem presentat una moció exigint a la Generalitat Valenciana la resolució immediata de la convocatòria 2019/2020 de les beques autonòmiques i reclamant el compromís de l’administració autonòmica de resoldre les beques universitàries del curs 2020/2021 i posteriors dins dels terminis.