Des del Partit Popular d’Alzira exigim que la biblioteca pública de la ciutat amplie el seu horari d’obertura en les dates dels exàmens

La regidoria d’educació deixa abandonats als nostres estudiants en les dates d’exàmens.



A la fi del mes de Desembre de 2021 sol·licitem per escrit a l’equip de govern (Compromís-PSOE), que s’ampliaren els horaris programats per als mesos de desembre de 2021 i gener i febrer de 2022. Continuem esperant almenys una resposta i les oportunes explicacions, però sembla que això no va en l’ADN d’aquest equip de govern.

La ciutadania alzireña ha de saber que des de la regidoria d’esports s’ha procedit a la contractació, per mitjà de modificacions de crèdit, d’empreses externes a l’ajuntament per un import de 25.800 € per a “assistència externa consergeria d’esports” i que en el pressupost d’aquest any 2022 ja s’ha consignat una partida pressupostària per a aquestes mateixes contractacions externes.



Des del Partit Popular creiem que la regidoria d’educació hauria de saber gestionar millor els recursos assignats a la seua regidoria i poder ampliar els horaris d’obertura de la Biblioteca municipal i si fora necessari, simplement hauria de copiar el que fan els seus companys de la regidoria d’esports.



Creiem que una major franja horària d’obertura de la Biblioteca en èpoques d’exàmens és necessària i no entenem la poca empatia d’aquest equip de govern amb els nostres estudiants.

És difícil d’entendre que hi haja diners per a ampliar l’horari d’obertura de les instal·lacions esportives i no de les instal·lacions de la Biblioteca.