Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Des del Partit Popular volem fer-nos eco del comunicat fet públic en el dia d’ahir pel Comité d’Empresa de l’Hospital de la Ribera a Alzira, els qui van convocar una roda de premsa en l’edifici de la mancomunitat després d’haver-los denegat el dret de reunió dins de les instal·lacions de l’hospital, on es va denunciar la falta de comunicació amb la Conselleria de Sanitat amb qui mantenien negociació del conveni dels més de 1.400 empleats sanitaris pels problemes patits en temes com a incentius, nòmines i excedències entre altres.



Volem recordar que quan es va dur a terme la reversió es van pactar unes condicions amb els treballadors afectats que ara, 15 mesos després, s’estan veient incomplides i amb el dret de protesta frustrat, ja que no són contestats els escrits ni són rebuts per l’òrgan competent de gestió, creant amb això, el malestar i un ambient tibant en el treball.



Com ja vam predir, els 3 punts clau de “la reversió”, qualitat assistencial, llistes d’espera i personal, que considerem d’extrema importància per al seu bon desenvolupament, en menys d’any i mig, s’han vist afectats, fet més que intolerable com també ho és la falta de comunicació amb un col·lectiu que demanda allò que se’ls va prometre.



I com a conseqüència, de tot això, convertir un hospital, que en el seu moment va ser model i referent a nivell nacional, en un centre on les queixes dels usuaris augmenten de forma exponencial.