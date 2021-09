Des del PP animem a la ciutadania alzirenya a participar en els pressupostos participatius de la Generalitat per a poder rehabilitar “La Torre dels Coloms”

Connect on Linked in

S’ha d’exigir als nostres governants que invertisquen en el nostre patrimoni i no deixar-lo exclusivament als resultats d’unes votacions

Per a l’any 2022 la Generalitat Valenciana pretén desenvolupar un procés participatiu per a decidir les actuacions a les quals es dedicarà una part del pressupost xifrat en 125 milions d’euros.

D’aqueixos 125 milions es destinarà el 70% (87,5 milions d’euros) a projectes d’àrea comarcal. En concret a l’àrea a la qual pertany Alzira “Comarques del Xúquer-Túria” li corresponen 10.167.300 € i es garanteix que com a mínim s’execute un projecte per cada àrea comarcal (sempre que haja superat la fase de suports). De tots els projectes presentats han passat 6 a aquesta àrea comarcal i en concret hi ha tres que afecten directament la nostra ciutat: rehabilitació del Monestir de la Murta(1.200.000 €), adquisició i rehabilitació del Monestir de Santa María D’Aigües Vives(10.000.000 €) i connectar els pobles de la Ribera Alta mitjançant un carril de ciclovianants(1.260.000 €). Lamentem que el sistema elegit per a les votacions impedisca votar les tres propostes havent de triar entre elles.

En aquests moments i fins al dia 30 de setembre està en la fase de votació de projectes i des del Partit Popular animem a tota la ciutadania a participar en aquest procés participatiu i intentar aconseguir que alguna d’aquestes inversions puga vindre a la nostra ciutat.

Des del Partit Popular creiem que és una bona iniciativa l’impulsar els pressupostos participatius i agraïm l’esforç d’entitats com “Amics de la Murta” per a aconseguir que d’una vegada per sempre es puga rehabilitar la Torre dels Coloms del monestir de la Murta.

La rehabilitació del monestir de la Murta, igual que la compra i rehabilitació del Monestir de Santa María D’Aigües Vives, són reivindicacions de tota Alzira des de fa molts anys i són benvingudes iniciatives per a la seua recuperació, però no podem deixar exclusivament la possibilitat d’aquesta recuperació a la votació de la ciutadania en uns pressupostos participatius i s’ha de continuar exigint als governs de la nostra ciutat i de la Generalitat Valenciana que invertisquen en la recuperació del nostre patrimoni.

Amb els 10.167.300 € destinats en aquests pressupostos participatius i si les votacions ho permeten, no es podran realitzar els tres projectes presentats, per la qual cosa s’ha d’exigir als nostres governants municipals i autonòmics que incloguen en els pressupostos per a l’any 2022 les partides necessàries per a la seua realització i no s’excusen en què la ciutadania no ha votat prou per a la seua realització.