Des del PP creiem que la celebració de les Festes de Sant Bernat s’hauria d’haver intentat consensuar entre tots els partits polítics de la ciutat

Connect on Linked in

L’ADN del bipartido governant és menystindre pràcticament totes les propostes realitzades pel Partit Popular d’Alzira.

La situació sanitària provocada pel COVID-19 va obligar a suspendre les festes de Sant Bernat de l’any passat. Estàvem en una situació molt complicada i la suspensió de les festes va ser un fet indiscutible per part de ningú i consensuat per totes les forces polítiques i socials de la ciutat.



Aquest any degut a la positiva evolució de la pandèmia i l’estat actual de la vacunació va permetre que s’organitzaren les Festes de Sant Bernat.



La negativa evolució de la pandèmia dels últims dies ha obligat la regidoria de festes a anul·lar i modificar molts dels actes programats. També ha provocat el canvi d’ubicació de les actuacions a realitzar i centralitzar-les en el camp de Venècia i en el Recinte Firal, on se suposa que es podran respectar la normativa vigent i les mesures de seguretat d’aforament, distancia-la social, etc



Des del Partit Popular entenem totes les mesures que s’han anat prenent per part de l’equip de govern per a anar adaptant la celebració de les festes a l’evolució de la pandèmia. Però lamentem profundament la falta de sensibilitat i sobretot la falta de respecte per part de l’equip de govern format per Compromís i PSOE a les forces polítiques de l’oposició.

En cap moment s’ha tractat la situació de les Festes de Sant Bernat amb l’oposició i s’han pres totes les mesures de manera unilateral. Tan sols s’ha comunicat la seua decisió de continuar amb les festes en la junta de portaveus celebrada el dilluns 19 de juliol.



Des del Partit Popular creiem que un tema de vital importància com són les Festes de Sant Bernat s’hauria d’haver intentat consensuar entre tots els partits polítics de la ciutat. Es podria haver debatut la suspensió o no de les festes, es podia haver consensuat les mesures a prendre, però per a Compromís i PSOE que formen el “Pacte de la Vila” el consens i donar participació a la resta de partits polítics no forma part del seu ADN polític.



La veritat és que tampoc esperàvem una altra manera d’actuar d’aquest equip de govern ja que des del principi de la pandèmia han menystingut pràcticament totes les propostes realitzades pel Partit Popular d’Alzira.



D’altra banda, quina diferència hi ha entre la proposta del PP de l’any passat de celebrar “alguna” actuació en els mateixos termes que les d’enguany i que va ser rebutjada pel Bipartit? Perquè bàsicament una, que l’índex de contagis ara està disparat en comparació amb l’any passat, i per descomptat, que l’un altre era una proposta del PP.