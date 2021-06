Des del PP d’Alzira demanem a l’alcalde que pose ordre en la gestió de la recollida de fem en el barri de Sant Joan

Connect on Linked in

Encara que semble una broma, la solució a aquest problema depén d’un Pla Local de Gestió de Residus que encara no existeix.

Des del Partit Popular tornem a denunciar la ubicació dels escombriaires en diversos barris de la nostra ciutat i especialment en el barri de Sant Joan.

Han sigut els propis veïns els que en multitud d’ocasions han informat l’equip de govern de l’acumulació de residus i abocaments incontrolats en els escombriaires d’Alzira.

Des del Partit Popular demanem per escrit el 6 d’octubre de 2020 que es modificara la situació dels contenidors en aquestes zones i que es buscara un sistema alternatiu de recollida. La resposta que se’ns va donar el 22 d’abril de 2021, és a dir sis mesos després, va anar que s’estudiaria la nostra petició en funció del diagnòstic del Pla Local de Gestió de Residus.Com el problema seguia sense resoldre’s i la resposta donada la considerem una manera de respondre per respondre, demanem per escrit ens facilitaren el Pla Local referit. La contestació donada indica que no se’ns pot passar còpia del Pla Local de Gestió de Residus perquè es troba en la fase inicial de la seua elaboració.



Des del Partit Popular considerem aquesta contestació una falta de respecte i un intent d’aixecada de camisa a l’oposició i per descomptat a la ciutadania alzireña.

Segons les respostes donades per l’equip de govern format per Compromís i PSOE la solució del problema a aquesta situació, que crea importants problemes de salubritat provocada per l’acumulació de fem i estris generant la proliferació de plagues d’insectes i rosegadors, s’ha d’estudiar en funció d’un diagnòstic d’un Pla de Gestió de Residus que no existeix ja que es troba en la fase inicial de la seua elaboració. Increïble.



Si en aquests moments no hi ha un pla Local de Gestió de Residus per a solucionar els problemes que la ciutadania planteja, no es pot esperar que aquest pla estiga elaborat i s’ha de donar solució amb serietat a la necessitat de canviar d’ubicació dels escombriaires i també estudiar un sistema alternatiu de recollida de fems.

Des del Partit Popular demanem a l’alcalde de la nostra ciutat que pose ordre en la gestió de la recollida de fem i pose remei a aquesta situació i sobretot deixe de fer el ridícul en la solució d’aquest problema.