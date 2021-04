Connect on Linked in

Caos en els serveis públics alzireños

Des del PP d’Alzira denunciem la deixadesa en la gestió dels Serveis Públics

És vergonyós que un dels departaments amb més recursos econòmics del consistori, acuse una desorganització tan greu en matèria d’insalubritat.

En aquest cas el desvergonyiment arriba fins a les mateixes portes de l’ajuntament on la mala herba campa a pler, sense que cap responsable de l’equip de govern faça alguna cosa per remeiar-lo. Entren i ixen diàriament sense importar-los que els hierbajos els perseguisquen, demostrant la seua falta d’interés, ni el regidor delegat ni l’alcalde es ruboritzen de veure tantes herbes cada vegada que entren o ixen de l’Ajuntament. No és d’estranyar altres zones de la ciutat que no tenen a la vista, si ací veient-ho tots els dies diverses vegades han deixat que cresquen tantes “plantes” en altres punts que no veuen, les herbes són de grandària considerable.



Els Populars estem farts d’un govern que solament respon a les denúncies que realitzem des de l’oposició. El govern d’Alzira aquesta desorganitzat i necessita ja un recanvi. Si no són capaços de seguir hauran de dimitir en les seues funcions i no sumir als ciutadans a l’abandó al qual ja ens tenen acostumats.