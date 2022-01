Des del PP d’Alzira valorem la recuperació dels noms antics dels nostres carrers però creiem que no és el moment oportú per a aquesta despesa

Connect on Linked in

El Partit Popular ha sol·licitat l’import de la realització de les més de 80 plaques amb els noms antics dels nostres carrers.

Durant aquests últims dies s’ha anat col·locant en moltes dels nostres carrers cartells amb els noms antics de les mateixes fruit d’un interessant estudi. Des del Partit Popular valorem l’interés per conéixer la nostra història i part d’aquesta és el coneixement dels noms amb els quals els nostres avantpassats nomenaven els nostres carrers i places.

Des del Partit Popular, encara estant d’acord amb la idea de conéixer els diferents noms i mantindre les nostres arrels, posem en dubte el moment de la seua realització i també l’estètica dels cartells realitzats per la regidoria de Cultura.

En el disseny dels cartells no entenem l’estètica triada i que en moltíssims casos contrasten amb els cartells oficials existents.

Respecte al moment en què s’ha realitzat aquesta doble senyalització creiem que no és l’oportú. Sembla ser que a aquest equip de govern se li ha oblidat que seguim en una important crisi econòmica i sanitària produïda per la pandèmia i que els diners dels alzireños s’ha de dedicar al realment necessari i actuacions com aquesta de posar doble cartells als nostres carrers i places podria haver esperat a una situació econòmica molt millor per a tota la ciutadania alzireña.

Per aquest motiu des del Partit Popular hem sol·licitat el cost de la realització d’aquests mes de 80 rètols i l’informe corresponent.