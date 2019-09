Des del PP demanem que es netegen les zones escolars hi ha voreres en les quals les herbes impedeixen el pas

Connect on Linked in

Hem observat que el govern municipal quan estem davant un concert o algun esdeveniment esportiu, festiu o d’una altra índole, s’acuren a adequar i netejar la zona on es realitzarà així com els seus voltants, estem totalment d’acord en aqueix tipus d’actuacions però creem que es podien dedicar també a netejar i endreçar les zones educatives on hi ha gran afluència de gent, especialment joves, xiquets i família que aquest dilluns començaran el curs. Quan es tracta de zona educativa………Podem esperar.