Des del PP denunciem la falta de manteniment en les zones verdes d’Alzira

La coneguda “ruta del colesterol” està envaïda per tanques seques i descuradesSi recorrem el camí de connexió entre Alzira i Carcaixent, anomenat “ruta del colesterol” situat en el lateral de la CV-572 podem adonar-nos de l’estat d’abandó en què es troba



Primer la quantitat de fem escampat per tot el seu recorregut: botelles de plàstic, papers, envasos, bossetes de plàstic amb els excrements dels gossos… i així un llarg etcètera. És clar que en part es deu a l’incivisme de les persones, però per part de l’Ajuntament tampoc s’ha millorat el servei de papereres (que no existeixen) ni s’han realitzat campanyes de conscienciació de les persones per a evitar aquestes situacions. Tenim un Ajuntament que és capaç de gastar-se diners en campanyes de diversa índole, recorde’s els sobres de sucre i tovallons de paper repartits pels bars, i no són capaços d’ocupar-se de temes més importants per als ciutadans.



D’altra banda, un altre tema dependent totalment de l’Ajuntament és el manteniment de les zones verdes. Els laterals al carril bici pintat en verd (per cert, un carril bici on està prohibit circular amb bicicleta), es troben plens d’herbes i matolls que envaeixen el pas dels vianants; a més per a més demostració de deixadesa, en arribar al punt on acaba el terme d’Alzira i comença el de Carcaixent es pot veure com des d’allí fins al centre comercial Ribera del Xúquer l’herba està tallada, les tanques podades i el sòl més net.



Aquests dies, hem observat com en algunes zones cèntriques, han començat a plantar entre altres coses, geranis rojos, per a cridar l’atenció en “zones més visibles” de la ciutat, en canvi hi ha moltes zones on el manteniment no s’està duent a terme i el que eren tanques hui dia són matolls secs i desproporcionats que en lloc de donar un aspecte saludable deixen imatge de brutícia i falta de cura, veurem en què queden els geranis.



Des del PP volem recordar a l’equip de govern que a part de crear zones verdes, carrils bici i altra cal mantindre’ls en condicions salubres i no deixar-los abandonats.