Desarticulada una organització criminal dedicada al contraban de tabac

Connect on Linked in

S’han intervingut quatre tones de tabac, 33 quilos de marihuana, dos vehicles, 8500 euros en efectiu, dues màquines de picada de tabac, una *intubadora de cigarrets, entre altres efectes

S’han detingut a 17 persones i investigades sis més, així com s’han practicat huit registres en diverses localitats de la província de València

En una operació conjunta entre Policia Nacional, Guàrdia Civil i Agència Tributària han desarticulat a la província de València una organització criminal implantada a nivell nacional dedicada al contraban des de països de l’Est utilitzant llits de comerç lícit. Posteriorment manipulaven el producte en centres d’elaboració clandestins per a transformar-lo en labors de tabac i cigarrets i la seua posterior venda il·lícita a través a l’engròs i minorista.

Un total de 17 persones han sigut detingudes acusades de contraban de tabac, pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, contra la salut pública i falsedat documental, a més de sis persones investigades que podrien estar implicades en aquesta activitat il·legal. Així mateix, s’han intervingut més de quatre tones de tabac, 33 quilograms de marihuana trobada en una plantació *indoor, així com dues màquines de picada de tabac, una *intubadora de cigarrets, diverses màquines d’envasament al buit, cartonatge i paquets per a envàs.

La investigació es va iniciar al maig del passat any, en detectar-se en l’època de la pandèmia l’enviament de paqueteria contenint picada de tabac que era distribuïda per tot el territori nacional i internacional i que es comercialitzava a través d’internet o per venda directa en el comerç minorista o a l’engròs. L’organització utilitzava una empresa dedicada a la venda de fulla de tabac desviant gran part d’aquesta matèria primera per a la seua transformació en picada de tabac, activitat subjecta a impostos sobre el tabac i així d’aquesta manera evitar abonar a la Hisenda Pública els impostos generats.

Els enviaments es realitzarien a través d’identitats falses utilitzant mercantils instrumentals que propiciaven el blanqueig dels enormes beneficis econòmics obtinguts per aquesta activitat. D’aquesta manera aconseguia evadir els controls de les autoritats competents, pel fet que la seua presumpta activitat comercial només consistia en la distribució del producte i no en la seua elaboració per al seu consum final.

L’organització constava de tres estructures paral·leles que era capaç de produir i distribuir tres tones de picada de tabac a la setmana en tres centres diferents de manipulació

Venda a tercers

Amb l’operació ha quedat totalment desarticulada l’organització, des del punt d’introducció del tabac a Espanya, els centres de manipulació, així com l’entramat d’empresa instrumentals, practicant-se huit registres en habitatges i en una nau industrial en diferents municipis valencians com Manises, Bétera i Rocafort. En uns dels registres es va trobar una plantació *indoor on es van confiscar 430 plantes de marihuana

A causa de l’alta especialització de l’organització, es van efectuar diverses vigilàncies i seguiments, i un detallat estudis i anàlisis de la documentació intervinguda.

Finalment s’han detingut a 17 persones, quinze homes i dues dones, i investigades altres sis, de nacionalitat espanyola i colombiana.