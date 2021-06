Desarticulada una organització que emetia senyal il·lícit de televisió de pagament per Internet a més de 3.000 usuaris

Print This Post

Sis persones han sigut detingudes, incloent el principal proveïdor, als qui se’ls acusa de cometre delictes contra la propietat intel·lectual i contra els serveis de radiodifusió televisiva de caràcter condicional

S’estima que uns 3.000 usuaris estarien accedint al senyal de l’organització investigada, la qual cosa suposava uns ingressos il·lícits d’uns 150.000 euros anuals

Agents de la Policia Nacional han desarticulat a Màlaga, Castelló, València i Madrid una organització criminal dedicada, presumptament, a la venda il·lícita de televisió de pagament per Internet. Sis persones han sigut detingudes, incloent el principal proveïdor, que donava servei a prop de 2.000 persones. Altres dos arrestats exercien com a revenedors i facilitaven el senyal a altres 1.000 usuaris. S’estima que el grup va aconseguir uns guanys de, aproximadament, 150.000 euros anuals.

Les investigacions van començar a principis de 2020, quan l’operadora Telefònica -propietària de la seua pròpia plataforma de distribució exclusiva de continguts sota la modalitat de *IPTV i de satèl·lit- va detectar una sèrie de pàgines web, relacionades entre si i publicitades en diverses xarxes socials, la finalitat de les quals era la comercialització il·lícita dels continguts ja que no comptaven amb l’autorització ni amb els permisos necessaris per a realitzar aqueixa difusió.

Una vegada rebuda la denúncia, els agents van analitzar les pàgines web denunciades i els mitjans de pagament que utilitzaven els investigats per a rebre els ingressos pels serveis que prestaven. Els policies van determinar que un d’ells era el principal element de l’organització criminal, ja que era qui difonia el senyal il·lícit de televisió i qui li la facilitava als altres implicats, que eren revenedors d’aquesta.

L’organització comptava amb una estructura típica de difusió de senyal il·lícit mitjançant IPTV, composta per un proveïdor de continguts que és la persona fonamental en facilitar el senyal de televisió amb els canals que s’ofereixen; els revenedors o resellers, que són els encarregats de comprar aqueix senyal al proveïdor i revendre-li-la posteriorment als usuaris finals per un preu una mica més elevat; i els usuaris finals, que són els clients que contacten amb els revenedors, que se solen anunciar a través de les seues pròpies pàgines web, xarxes socials o portals de compra-venda, principalment, per a poder gaudir del senyal il·lícit en els seus domicilis.

Entrades i registres simultanis en tres domicilis

Donada la facilitat que ofereix el sistema IPTV per a poder difondre el senyal de televisió amb independència de la ubicació física de les persones, es va detectar que el proveïdor de continguts vivia en la localitat malaguenya d’Estepona, mentre que els altres cinc implicats vivien a Madrid, en la localitat valenciana de San Antonio de Benagéber i en Vall de Uxó, a la província de Castelló.

Una vegada realitzades totes les gestions tendents a localitzar als membres d’aquesta organització, així com a establir la relacions que existien entre ells i el paper que cadascun jugava, es va sol·licitar l’entrada i registre en els seus domicilis, amb l’objectiu de recopilar evidències digitals i desmantellar el sistema de difusió il·lícita de senyal que havien muntat. Les entrades i registres es van practicar en tres domicilis de manera simultània, situats a Estepona, San Antonio de Benagéber i Vall de Uxó.

En el domicili del principal investigat, a Estepona, es van localitzar diferents panells des dels quals es gestionava als clients les tres pàgines web investigades. A través d’aqueixos panells es facilitava el senyal tant a altres revenedors com a usuaris finals, estimant que uns 2.000 clients depenien directament d’aquest proveïdor. Al costat del principal detingut, es va detindre a Estepona a altres dues persones que col·laboraven en la difusió il·lícita del senyal.

En els domicilis de San Antonio de Benagéber i Vall de Uxó es va detindre als dos principals revenedors del principal investigat, els quals tenien també panells per a gestionar els seus propis clients de *IPTV, que eren aproximadament 500 en cada cas. Un d’ells, fins i tot, tenia instal·lada en el seu domicili una infraestructura per a la difusió de senyal. L’última detenció es va realitzar a Madrid, en concret una dona que col·laborava amb el principal investigat en la feina de casa de gestió de les pàgines web.

En funció del nombre de revenedors i clients finals que els investigats gestionaven a través dels seus panells, s’estima que el nombre de clients finals que estarien accedint al senyal de l’organització investigada rondava els 3.000 usuaris. Tenint en compte que el preu mitjà que pagava cadascun d’ells per accedir als seus serveis era d’uns 50 euros, els ingressos anuals de l’organització era d’al voltant de 150.000 euros anuals. Així mateix, la denunciant havia estimat les seues pèrdues en prop de 500.000 euros anuals.

Als detinguts se’ls imputen delictes contra la propietat intel·lectual i contra els serveis de radiodifusió televisiva de caràcter condicional.