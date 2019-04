Desastre en el manteniment de l’Hospital de la Ribera un any després de la reversió

Connect on Linked in

L’Hospital de la Ribera està “que cau”. Tal ha sigut la deixadesa dels actuals gestors respecte al manteniment de les instal·lacions durant aquest últim any que en sol 12 mesos després de la reversió, el centre hospitalària d’Alzira “ha envellit l’equivalent a 10 anys”.

Així de contundents es pronuncien des de l’associació SanitatSolsUna, que acompanya les seues crítiques de nombroses fotografies adjuntes, que els remeten contínuament usuaris del centre, on poden apreciar-se mobles amon- tonados en els corredors, llits i baranes de condícies completament oxida- dónes, parets i sostres escantells o amb trossos de la pedra trencats i fins a endolls amb cables a l’aire, la qual cosa pot suposar un perill greu per a pa- cientes i familiars que acompanyen als malalts a l’hospital.

Des de SanitatSolsUna es recorda que “els problemes de manteniment es veien vindre, perquè és una cosa recurrent en molts dels centres públics sani- tarios que emmalalteixen de la flexibilitat i agilitat en la resolució d’incideixen- cias que permet la gestió privada. Sense anar més lluny, el diari Llevant publi- caba ahir que “perillen les operacions en el Clínic de València pels dónes- perfectes en les taules d’operacions”. Des de l’associació asseguren que “els usuaris i professionals ens envien fotografies per a denunciar l’és- tado d’abandó en el qual es troba l’hospital “i que no ocorria abans de la reversió perquè ara tot ha de passar per un complicat procés burocràtic i com no és una cosa prioritària per als actuals gestors, la conse- cuencia és que els problemes s’acumulen i l’Hospital de la Ribera comença a semblar un hospital vell, brut i desordenat”. L’associació reclama a la Conselleria de Sanitat “que mantinga l’hospital de la Ribera en bones condicions” perquè “és el que mereixen professionals i pacients”.