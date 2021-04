Descobrix els paratges naturals dels nostres pobles i la seua biodiversitat

Esta primavera et convidem als Dissabtes de ruta, una nova iniciativa d’educació i conscienciació ambiental organitzada per l’Ajuntament de Castelló amb la col·laboració d’altres entitats públiques. Este projecte en el qual participa Acció Ecologista-Agró, té programades quatre itineraris per visitar els paratges més destacats del nostre entorn amb l’objectiu de conéixer, valorar i protegir la natura més propera. Les rutes seran els dissabtes 24 d’abril, 5 i 29 de maig i el 12 de juny. Si vols assistir, afanya’t i emplena el formulari d’inscripció, que les places són limitades.



La primera de les quatre rutes que tenim programades es diu “Ciutats d’aigua” i serà el dissabte 24 d’abril, concretament de 9.00 a 13.00 hores quan visitarem el riu Albaida per a conéixer quin és el seu estat de salut i les diverses formes de vida que amaga.



Dues setmanes després, el dissabte 8 de maig, està organitzada la segona ruta, “Espècies protegides” que, com el seu nom indica, aprofitarem per a parlar d’espècies i espais protegits i per descobrir espècies que tenim a prop, com és el cas del Limonium mansanetianum.



Més endavant, l’últim dissabte de maig, el dia 29, en la tercera ruta anomenada “Comprar, tirar, contaminar”, passarem a l’acció arreplegant i classificant el fem de la Font Amarga. A més a més, farem difusió a les xarxes socials per a conscienciar i evitar l’avocament de residus als espais naturals.



Finalment, esta jornada de rutes acabarà el 12 de juny amb un passeig pel riu Albaida i el Terrer Roig, on aprendrem quines són les aus més comunes de la zona i els seus costums. També descobrirem com les podem ajudar mitjançant la col·locació de caixes nius i la construcció de menjadors.



Per assistir a la primera activitat “Ciutats d’aigua” has de completar el següent formulari (https://www.castellosom.es/content/dissabtes-ruta-accio-ecologista-agro?fbclid=IwAR1XS_MbeYlNE1I1KzToqcIbYOtorukOy7pQ3PvBADu-RE8v6gPWK3O3czE) Tens fins al dimecres 21 d’abril. Recorda que les places són limitades i que s’adjudicaran per estricte ordre d’inscripció a conseqüència de l’actual crisi sanitària de la COVID-19. Per a més informació envia un correu a joventut@castellosom.com.



Finalment, esta activitat respon a la necessitat de sensibilitzar als joves perquè tinguen una visió global i transdisciplinària de la sostenibilitat, a fi d’assegurar un model de vida més respectuós amb el medi ambient, a la vegada que es mostra un suport a la participació i l’associacionisme, d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 11 i 13.

