“Desconfinant la cultura” arriba a la Vall de Xúquer amb dues actuacions a Antella i Càrcer

La cultura és necessària per a la societat i no pot detindre’s. “Desconfinant la cultura” arriba a la Vall del Xúquer amb dues actuacions a Antella i Càrcer. Amb aquesta campanya cultural, la Diputació de València oferirà a aquelles poblacions que ho desitgen, activitats culturals organitzades per l’Àrea de Cultura, amb l’objectiu de que arriben a la major part del territori de la província i que la ciutadania puga accedir a una programació de qualitat. Tots els espectacles es realitzaran, amb la supervisió del SARC (Servei d’Assistència i Recursos Culturals) i complint amb les mesures sanitàries, cas del control d’aforament, registre de personal, desinfecció, distribució i ubicació mantenint la distància de seguretat, rentat de mans, o presa de temperatura.

El divendres 9 d’octubre a Antella es produirà el primer espectacle de “Desconfinant la cultura” amb la representació de l’obra “La Furtiva. Sabates a l’aire”, una metàfora circense sobre l’amor i la superació de grans incompatibilitats de les persones en forma de poesia visual entre el cel i la terra. Durant la representació s’habilitaran 50 cadires separades per garantir la separació i s’haurà d’acudir amb mascareta. Per apuntar-se, la data límit és el 8 d’octubre i les inscripcions es realitzaran enviant un WhatsApp al número municipal i per grups de convivència. La propera representació que es realitzarà a la Vall del Xúquer, amb posterioritat a “La Furtiva. Sabates a l’aire “, serà a Càrcer el diumenge 11 d’octubre. La població riberenca podrà gaudir del grup de música infantil Trobadorets, que amenitzarà l’espectacle interpretant totes les cançons del seu disc “A xalar!”.