Desenes de persones lluiten contra el canvi climàtic a Alberic amb una simbòlica neteja de la Muntanyeta

Desenes de persones d’Alberic es concentraren en l’emblemàtica Muntanyeta diumenge en la primera convocatòria contra el canvi climàtic organitzat l’Ajuntament gràcies a la mobilització de la ciutadania. Des de primera hora del matí s’organitzaren en grups per poder netejar el paratge natural, en una convocatòria que tenia per objectiu llançar un missatge de compromís amb el medi ambient i de lluita implicada contra els efectes del canvi climàtic. Desenes de persones agafaren bosses segmentades en vidre, plàstic, fem genèric i paper per anar classificant les troballes i deixar un paratge més saludable, afavorint així el reciclatge i la menor emissió de diòxid de carbó a l’atmosfera.

Una de les organitzadores, Cristina Martínez Lara, va defensar un comunicat en el que reflexava la necessitat de la mobilització: “La ciutadania hem volgut organitzar-nos i afortunadament l’ajuntament i els seus polítics s’han posat del nostre costat per a sumar-nos a una iniciativa mundial pràcticament necessària. Ens han escoltat sempre i s’han sumat a les nostres exigències. No queda altra. O ens menegem en defensa del planeta o mor. O fem alguna cosa per protegir la natura o en breu este planeta serà inhabitable. És per això que hui estem ací, al costat del nostre paratge verd més representatiu. Hui fem una activitat bonica però anem a continuar perquè sols amb les mesures des de l’àmbit local anem a canviar les polítiques a nivell global”. Per la seua part, l’alcalde, Toño Carratalá (que va estar acompanyat de diversos membres del seu equip de govern) va agrair la massiva participació i va convidar a que es continue amb este tipus d’iniciatives, que “llancen un missatge de complicitat amb el planeta, necessari per assegurar el futur dels nostres fills”. Va resultar vistosa l’alta participació de joves en la jornada ecologista.