Desenvolupament Urbà contracta l’assistència tècnica per a redactar el projecte del Bulevard Cultural en Guillem de Castro a València

11 empreses han presentat les seues ofertes per a reurbanitzar les avingudes de Pérez Galdós i Giorgeta i ampliar l’espai per als vianants

La regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana de l’Ajuntament de València que dirigix la vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha adjudicat el contracte per a l’assistència tècnica de suport al Servici d’Obres d’Infraestructura per a la realització dels estudis tècnics i la definició de les prescripcions tècniques del Bulevard Cultural, l’actuació “que transformarà la ronda interior des de la plaça de Bous fins a l’IVAM”. La contractació suposa el primer pas per al desenvolupament d’un projecte de “gran envergadura” que redefinirà la distribució dels espais entre el trànsit rodat i els vianants dins de la ronda interior a Ciutat Vella, posant en valor els elements culturals d’este recorregut i fent de nexe d’unió entre els barris.

El contracte que té un import de 17.319,94 euros i s’ha adjudicat a l’empresa La Mingeniería, té com a objecte la prestació de l’assistència tècnica de suport al Servici d’Obres d’Infraestructura per a la realització dels estudis tècnics i la definició de les prescripcions tècniques per a la preparació de la contractació de la redacció del projecte per a l’execució de les obres del Bulevard Cultural amb els mitjans tècnics i personals més concordes per al seu compliment.

Les obres de transformació de la ronda interior s’emmarquen dins de l’actuació que realitza en els últims anys la regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana d’adequació, rehabilitació i millora dels entorns i espais públics urbans “amb l’objectiu de millorar i completar les voreres i les calçades de la ciutat i renaturalitzar l’entorn, fent-lo més sostenible, contribuir a l’eliminació de les bretxes de gènere i complir amb la normativa actual d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques”.

El Bulevard Cultural té com a base estratègica el PMUS (Pla de mobilitat urbana sostenible), i sorgix a partir d’una proposta dels pressupostos participatius que plantejava el recorregut des de l’IVAM fins al MUVIM i que la regidoria ha ampliat fins al passeig de Ruzafa. Entre altres qüestions, expliquen des de la regidoria de Sandra Gómez que “millora la qualitat ambiental i contribuix a mitigar els efectes del canvi climàtic”.

El projecte comprén un recorregut que connecta amb gran quantitat de dotacions i equipaments culturals i educatives entre els barris de Sant Francesc, La Roqueta, El Pilar, El Botànic i El Carmen. Dins del recorregut del Boulevard Cultural es troben museus com: l’IVAM, la Beneficència, el Col·legi de l’art major de la seda, el MUVIM; monuments com les torres de Quart, l’ermita de Saint Lucia, el conjunt de l’antic hospital, l’església de Sant Agustí, l’estació del Nord i la Plaça de bous. A més, també es connecta les zones verdes del jardí del Túria, jardins de Guillem de Castro, el jardí d’Hospital i el de Sant Agustí, les zones educatives com la Universitat Catòlica, CEIP Cervantes, IES Lluís Vives i Biblioteca General i espais d’espectacles i esports com el Trinquet Pelayo i el Teatre Micalet.

Amb l’objectiu d’augmentar l’espai per a vianants és necessària la reordenació de l’espai destinat al trànsit rodat, que s’aconseguix reduint el nombre de carrils en cada tram. L’àmbit d’actuació aconsegueix uns 55.500 m² i 1.965 m de longitud, i es preveu que amb l’execució del projecte es recuperen 18.000m² per a vianants invertint els percentatges que ara mateix estan aproximadament en 72% per a trànsit rodat i 28% per a vianants, en un 61% per a vianants i 39 per als vehicles.

Este projecte, que pretén ser un model en reurbanització i recuperació d’espai, se suma a altres actuacions de gran envergadura com són les previstes en Avinguda del Port, J.J Dómime i que se centren en grans eixos amb molt d’espai per a la renaturalització de l’entorn urbà per a generar espais accessibles, inclusius, intergeneracionals i dissenyats amb perspectiva de gènere. Este tipus d’actuacions dutes a terme des de la regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana regida per Sandra Gómez, complementa al projecte “València, Ciutat de Places”, ja que es tracta de la recuperació d’espai públic per al vianant, a través de la renaturalització de grans eixos.

Reurbanització Pérez Galdós

Una altra de les obres de millora de l’espai urbà que ha impulsat la regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana, la reurbanització de les avingudes de Pérez Galdós i Giorgeta, també ha avançat en la seua tramitació. Fins a 11 empreses han presentat la seua oferta per a desenvolupar els treballs i els tècnics municipals ja estan avaluant les propostes tècniques i econòmiques. Les obres consistixen en l’eliminació d’un carril a la circulació en cada sentit per a permetre l’ampliació dels espais per als vianants i la reserva de dos carrils bici.