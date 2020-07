Desmantellat un centre esportiu utilitzat per al blanqueig de capitals procedents del narcotràfic

Print This Post

 Tot l’intervingut correspon al patrimoni personal de l’entorn del líder de l’organització, vinculat històricament al tràfic de drogues

 La investigació es va centrar inicialment en la forma d’adquisició de diferents locals comercials, que després de patir una profunda remodelació, van conformar les actuals instal·lacions esportives

18-juliol-2020.- Agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, en la denominada operació AVELLANER-PORTET, han procedit a intervindre

el patrimoni personal d’un conegut individu del municipi valencià

de Quart de Poblet, havent quedat corroborat en l’informe entregat a l’autoritat judicial el blanqueig de més d’1 milió d’euros procedents del narcotràfic.



La investigació policial es va iniciar a la fi de 2016, i ha permés després de diversos anys d’investigació, el precinte d’una coneguda instal·lació esportiva d’aqueix municipi valencià i el comís de tots els elements

que el conformaven.



Aquestes instal·lacions esportives ja van ser objecte de registre judicial a la fi de 2018, intervenint-se nombroses substàncies prohibides per a l’esport

com a anabolitzants i substancies dopants, disposades per a la seua distribució entre els esportistes que el requerien.

En una última actuació policial sobre aqueix centre esportiu, s’ha tornat

a intervindre gran nombre de substàncies prohibides similars, donant-se comptea l’Autoritat Judicial de la reiteració i continuïtat d’aqueixes activitats il·lícites.



La investigació es va centrar en els seus inicis en la forma en què aquest

individu havia aconseguit adquirir diversos locals comercials, que després de patir una profunda remodelació van conformar el centre esportiu, així com la forma d’adquisició de la maquinària esportiva, cabines de bronzejat

i altres elements de gran valor distribuïts en diferents sales del centre.



De la mateixa manera, els investigadors han incidit de manera minuciosa en la forma d’adquisició dels immobles on residien tant ell com el seu entorn familiar més pròxim, així com en les reformes i modificacions dutes a terme en aquests.

Familiars testaferros i diversos premis de loteria

Ràpidament es va poder constatar que aquest individu havia utilitzat als seus familiars més directes per a l’adquisició dels diversos locals que

conformaven el gimnàs, així com per a la residència de luxe que regentava, tot això després d’haver introduït quantioses sumes de diners en efectiu en els seus comptes personals, simulant en alguns d’aquests ingressos premis de loteria.



És molt significatiu com l’entorn familiar més pròxim a la persona en la qual se centra aquesta investigació, suposadament haurien sigut agraciats en diverses ocasions amb premis de la Loteria Nacional, l’última en 2017 on pel que sembla haurien adquirit paperetes d’una coneguda associació de la zona. En tots aquests casos, els investigadors han pogut corroborar que quest vell procediment de blanqueig de capitals era utilitzat per a legitimar fons en diferents comptes corrents.



Igualment ha quedat acreditada la utilització de grans quantitats de diners en efectiu, no sols en l’adquisició de maquinària esportiva, sinó també en les reformes de gran valor dutes a terme en instal·lacions professionals i domicilis.

Diners, armes de foc i fins a un cap de lleopard



Durant els 7 registres efectuats durant el mes de desembre de 2018, van ser localitzades 5 armes de foc curtes amb els números de sèrie esborrats, que els responsables tenien amagades en una taquilla del gimnàs disposades per al seu ús.



També van ser intervinguts més de 230.000 € en efectiu que aquesta persona tenia en bitllets de 50 € amagats en un doble fons en el seu domicili, a més de nombrosos elements electrònics i informàtics, diferent documentació d’interés i fins a una pell amb el cap d’un lleopard la tinença del qual està totalment prohibida.



Entre la documentació intervinguda es van localitzar escriptures d’immobles a noms d’altres persones, i fins i tot projectes hotelers, que els investigadors encara continuen analitzant.



La investigació ha sigut dirigida pel Jutjat d’Instrucció núm. 1 de València

i la Fiscalia Antidroga de València i materialitzada pel Grup de Blanqueig de Capitals de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, efectius de la Comandància de la Guàrdia Civil de València i de UDYCO de la Policia Nacional de València.