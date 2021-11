Després de dos anys sense cap celebració a la Pobla Llarga, torna la Fira de Nadal de la Pobla Llarga en la seua V edició

Connect on Linked in

Després de quasi dos anys sense celebrar cap fira a la Pobla Llarga, des de la Regidoria de Comerç comuniquem que per fi TORNA LA FIRA DE NADAL DE LA POBLA LLARGA. Aquesta tindrà lloc el 18 de desembre a la plaça del País Valencià i al carrer Major i convidem a tots els comerços de la localitat i a les associacions a tornar a participar en ella.

Al llarg de tota la jornada, els comerços i artesans de la localitat podran mostrar i vendre als veïns i veïnes i a la resta de visitants, tot el que tenen i el que poden oferir.



Es realitzaran diverses activitats d’oci i hi hauran activitats per als més menuts i actuacions per a tots els públics. Durant de les properes setmanes, s’anirà concretant la programació així com els participants, però ja podem avançar que participaran diferents sectors i associacions de la localitat.



Per a l’ inscripció a la mateixa es deurà emplenar el formulari que s’adjunta a la web municipal (https://www.lapoblallarga.es/evento/v-fira-nadal-pobla-llarga) i entregar-lo a les oficines de l’ Ajuntament o enviar-lo al correu prensa@lapoblallarga, abans del 30 de novembre de 2020.

“Estem molt contents d’anunciar que torna la Fira de Nadal de la Pobla Llarga. Aquestes fires locals donen molta vida al nostre comerç i a la hostaleria i com a Regidora de Comerç aquesta és la meua principal finalitat “ comenta la regidora Verónica Úbeda. “L’inici de la pandèmia ens va pillar preparant la Fira: la Pobla de Llibres la Pobla Artesana, la qual vam tenir que cancel·lar. Des d’aleshores sempre hem treballat en l’escenari de possibles celebracions i per la incidència de la COVID19 mai hem pogut fer-ho i ara sí arriba el moment i amb totes les mesures de seguretat per fi celebrarem la V FIRA DE NADAL DE LA POBLA LLARGA” afirma Úbeda.