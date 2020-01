Després de la tempesta “Gloria” els populars de la Ribera Alta presenten esmenes per millorar les infraestructures i la prevenció a la comarca.

Print This Post

Els últims episodis meteorològics, cada vegada més recurrents, posen de manifest la falta d’inversions a la comarca de la Ribera Alta, manquem de les infraestructures necessàries, és per això que els populars de la Ribera Alta hem remés unes propostes per a millorar les inversions i l’equipament en la Ribera.



Davant La falta d’implicació del govern de la Generalitat quant a inversions a la Ribera Alta els populars de la comarca remetem diferents propostes als nostres grups parlamentaris tant en les Corts Valencianes com en la Diputació de València perquè s’incloguen inversions bàsiques i necessàries per a la Ribera Alta en els seus pressupostos



Aquestes propostes presentades s’han transformat en esmenes als seus respectius pressupostos per a millorar les inversions i les infraestructures viàries i de comunicació a la comarca, insistint en l’adequació de la CV-50 eliminant travessies i punts negres. També en l’ampliació en l’avinguda de Carcaixent i la seua interconnexió amb la via CV41 per a evitar que quede tallada al trànsit en episodis de pluges torrencials.

Un segon pilar són les actuacions en polítiques mediambientals i agricultura, sector important a la nostra comarca, en els programes de Medi natural i Avaluació Ambiental com l’aclarit de les zones boscoses, matoll i bosc baix, així com la neteja dels barrancs que creuen la comarca de la Ribera. A més de sol·licitar un projecte de modernització del sistema de regadius a la Ribera Alta.

Entre els sectors fonamentals per a l’activació de l’economia de la Ribera en els quals es necessiten inversions urgents són els sectors productius de política industrial i empresarial, amb una Nova línia per al Pla de xoc per a la millora de la competitivitat de la indústria a la comarca de la Ribera, al mateix temps amb la creació de programes actius d’ocupació.

Tot això sense oblidar les polítiques inclusives i millora en la qualitat de vida, sol·licitem una nova línia d’actuació amb l’Ampliació de l’equip tècnic del Centre Ocupacional La Ribera. Afavorint la mobilitat una línia regular de transport a la Ribera Alta inter-urbà amb servei matinal i vespertí a l’Hospital de la Ribera,



Necessitem inversions que activen l’economia i el desenvolupament ocupacional tan necessari a la nostra comarca, presentades com a esmenes als pressupostos i actuacions de prevenció urgents a la Ribera Alta, ja que tant el Govern Central com la Generalitat han demostrat un vacio inversor palés a la nostra comarca.