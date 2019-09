Després del temporal, Alberic neteja el riu sense suport institucional

Print This Post

L’Ajuntament d’Alberic , comença la neteja del riu després del temporal



Toño Carratalà, ha confirmat que l’Ajuntament d’Alberic és farà càrrec en primera instància de les despeses per tal de netejar el riu, i ajudar sobretot als llauradors afectats



Alguns han perdut quasi tota la collita de la temporada pel temporal



Carratalà, a més afirma que tant el seu ajuntament com altres ajuntaments de la Ribera, demanen una solució ja per tal que la terrible situació no es torne a repetir, a hores d’ara indica una total desvinculació de les institucions