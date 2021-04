Detinguda una dona a València per propinar puntades i amenaçar de mort als agents

Print This Post

Moments previs a l’agressió, la sospitosa va insultar als veïns d’un immoble i els va impedir l’entrada als seus domicilis

A més, quan va ser traslladada al centre de salut per a ser valorada, va intentar agredir als metges

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a una dona de 41 anys, com a presumpta autora d’un delicte d’atemptat a agent de l’autoritat, després d’agredir i amenaçar als policies que van acudir alertats pels veïns d’un immoble que no podien entrar en els seus habitatges, en impedir-los l’entrada a les vegada que els insultava.

Els fets van ocórrer sobre les huit menys quart de la vesprada, quan la Sala 091 va alertar als agents perquè acudiren a l’interior d’una finca situada en el districte de Transits on pel que sembla es trobava una dona en actitud agressiva que impedia l’entrada dels veïns als seus habitatges alhora que els insultava.

Immediatament els agents es van dirigir a l’interior de l’edifici localitzant a una dona tombada en el sòl que en adonar-se de la presència policial va començar a amenaçar-los, sol·licitant-li els policies que s’identificara, moment en el qual es va alçar i va aprofitar per a alçar-se i propinar-li una puntada a un d’ells.

En veure la seua actitud agressiva, l’altre agent va intentar calmar-la, fent cas omís abalançant-se sobre ell, propinant-li una puntada a la cama i una punyada a l’altura del pit. A més, mentre agredia als policies, els amenaçava amb frases com “solteu-me, us mataré”.

Per tals fets la dona, que va ser detinguda com a presumpta autora d’un delicte d’atemptat a agent de l’autoritat, va ser traslladada al centre mèdic per a rebre assistència sanitària. Ja en el vehicle policial, va continuar amb els insults i va colpejar en diverses ocasions la mampara protectora. A més, en el centre mèdic va tornar a escometre contra un policia i va intentar agredir als metges.

La dona, que compta amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.