Detingut un home a València per agredir sexualment al seu company de pis mentre es dutxava

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a un home de 46 anys com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual, després d’amenaçar al seu company de pis amb un ganivet mentre es dutxava, per a posteriorment pel que sembla realitzar-li una penetració anal sense el seu consentiment.

Els fets van ocórrer a mitjan juliol, sobre les dotze i mitja de la vesprada, en un domicili de València, quan el company de pis de la víctima va aprofitar que era a la dutxa per a abordar-ho per l’esquena esgrimint un ganivet alhora que li amenaçava dient-li que si es movia el matava. Pel que sembla, es va iniciar un forcejament entre tots dos que va culminar quan els dos homes van caure a terra, moment en el qual l’agressor presumptament el va penetrar sense el seu consentiment.

Durant l’agressió sexual, la víctima va començar a demanar auxili a viva veu, la qual cosa va alertar a un veí que ràpidament va acudir al domicili. En veure el succeït, el veí va apartar al sospitós perquè cessara l’atac i aquest en veure’s acorralat va emprendre la fugida.

Després de conéixer la presumpta agressió sexual, els investigadors van iniciar les perquisicions policials per a identificar al possible autor dels fets. Gràcies als ràpids esbrinaments dels agents, van localitzar i van detindre al company de pis de la víctima, com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual.

La víctima va ser assistida pels serveis sanitaris. L’arrestat, que compta antecedents policials per fets relacionats, ha passat a disposició judicial.