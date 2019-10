Deu exemplars de tortuga d’estany han sigut soltades al Tancat de Milia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Fundació Oceanogràfic ha col·laborat junt amb els alumnes del CEIP López Marco de Sollana com també de l’alcalde Vicent Codoñer i el regidor de Medi Ambient Paco Felip de Sollana.

La Fundació Oceanogràfic ha soltat aquesta setmana deu exemplars de tortuga d’estany en el Tancat de Milia de Sollana, al Parc Natural de l’Albufera, amb la finalitat de repoblar l’aiguamoll valencià i reforçar el nombre d’aquesta espècie autòctona de tortuga en una acte divulgatiu en el qual ha participat alumnes del CEIP López Marco de Sollana, l’alcalde de la localitat, Vicent Codoñer i el regidor de Medi Ambient Paco Felip a més, també s’ ha impartit una sessió pràctica a l’alumnat del CEIP López Marco de Sollana, en la qual s’ha explicat com identificar a les tortugues autòctones valencianes (tortuga d’estany i tortuga de rierol) i com diferenciar-los d’altres espècies invasores com les tortugues de florida.



Aquestes tortugues d’estany, nascudes en la piscifactoria del Palmar, el Centre Experimental de Cultiu de Peixos de la Conselleria d’Agricultura i Transició Ecològica, han sigut criades i engreixatdes en l’ARCA de la Mar de la Fundació Oceanogràfic, dins del programa de reproducció i introducció de les tortugues que impulsa la citada conselleria. Després d’un any de preparació, les joves tortugues estan ja a punt per a sobreviure en el medi natural, on han sigut depositades.



Les tortugues porten incorporat un microxip, com els empleats en els gossos domèstics, perquè, quan siguen trobades de nou, el personal del Tancat de Milia puga identificar-les i conéixer com han evolucionat. Aquest sistema permet identificar als exemplars posteriorment, com ha ocorregut amb nou de les deu tortugues soltades en 2017 en la mateixa zona.