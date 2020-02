Deu joves de Quart de Poblet participen en la primera trobada de Alumnat Actiu

Print This Post

Aquest programa pretén que els i les joves actuen com a agents mediadors entre els centres educatius i els espais juvenils

Quart de Poblet, 11 de febrer de 2020



Un total de deu joves, d’entre 12 i 16 anys, de Quart de Poblet van participar el dissabte 8 de febrer en la primera trobada del nou curs del programa Alumnat Actiu, una iniciativa que busca connectar a l’alumnat dels centres educatius amb els diferents espais dedicats a la joventut dels municipis on viuen.



D’aquesta manera, els i les voluntàries de Alumnat Actiu es converteixen en vertaders protagonistes i assumeixen el paper d’agents de mediació juvenil en el seu entorn més pròxim, implicant-se i gaudint d’un oci lúdic-educatiu i saludable i impulsant iniciatives que fomenten determinats valors socials com la defensa de la igualtat de gènere.



Per això, aquesta primera trobada celebrada en el centre juvenil de Xirivella tenia com a objectiu intercanviar experiències, treballar en equip, desenvolupar habilitats socials i comunicatives, convidar a la reflexió i sensibilitzar en valors. Tot això es va aconseguir a través d’activitats lúdic-educatives com una gimcana formativa, amb la qual els i les joves van aprendre a programar les seues pròpies activitats vivint moments molt divertits.

Aquest programa forma part del projecte de Corresponsals Juvenils, un projecte en el qual un grup d’estudiants del municipi col·labora directament amb Quart Jove per a difondre informació sobre les activitats que es desenvolupen a les cases de joventut en els instituts i en les xarxes socials.



Al seu torn, aquesta iniciativa s’emmarca dins de la Xarxa Joves.net, un consorci conformat actualment per 22 ajuntaments valencians del qual Quart de Poblet forma part des dels seus inicis, fa ja més de dues dècades. Aquesta xarxa va nàixer amb l’objectiu de desenvolupar de manera coordinada diferents activitats dirigides a la joventut dels municipis membre.



A la trobada van acudir més de 150 joves de tots els municipis i mancomunitats membres del programa, entre ells Alaquàs, Aldaia, Barri del Crist, Albal, Mislata, Torrent, Paterna, Picassent, Sagunt, Silla, Xirivella i, per descomptat, Quart de Poblet.