Dia de l’arbre a l’Alcúdia: Èxit de la campanya “Adopta un arbre”

Veïns i veïnes han plantat i “adoptat” 28 arbres de diferents espècies i 50 plantes aromàtiques al parc de la II República, l’últim parc que s’ha fet al municipi. Les famílies i associacions adoptants tindran cura del seu exemplar.

“Així com en les últimes edicions hem replantat les zones d’El Corral de Rafel i la ribera del Magre, enguany hem pensat que també era important augmentar la zona arbrada d’alguns parcs i jardins- comenta Isabel Madramany, regidora de Medi Ambient- així com suggerir a les famílies que n’adoptaren un per a tindre’n cura del seu creixement”.

Les ratxes de vent que ja començaven a ser fortes diumenge de matí, no van impedir que les famílies alcudianes, i algunes associacions cíviques i ciutadanes, acudiren a la crida d’”adoptar un arbre”. Per a l’ocasió s’havien triat arbres autòctons, amb bona adaptabilitat i amb una mida ja respectable, per tal que prompte facen ombra. En total n’eren 28 exemplars: 2 fruiters: un pomer i un albercoquer, 9 moreres, 7 lledoners, 1 carrasca, 4 xiprers, 2 oliveres i 2 garrofers. A més, als extrems del parc es van plantar unes illes amb plantes aromàtiques: romaní, espígol, timó…

El Parc de la Segona República és l’últim que s’ha obert a l’Alcúdia, just al davant del col·legi públic Heretats, i en són moltes les famílies que s’hi acosten cada dia per tal de jugar a la pilota o utilitzar les zones de jocs infantils i elements de gimnàstica per a majors, per tant és fàcil per a als “adoptants” dels arbres anar de tant en quant a visitar-los i tindre’n cura.

El matí festiu es va completar amb un esmorzar ofert per l’ajuntament a totes les persones participants i amb el lliurament d’un diploma acreditatiu als grups adoptants dels arbres.

A més dels exemplars plantats diumenge de matí, l’ajuntament ha posat a disposició de tots els centres educatius del poble els exemplars que cadascun d’ells ha volgut demanar, per tal que els planten als seus patis el dia que ho estimen convenient.