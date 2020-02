Dia internacional de la Llengua Materna

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Intersindical Valenciana proposa un Pacte per la igualtat lingüística



Per garantir una autèntica igualtat lingüística en tots els àmbits socials, la situació del valencià requereix un ampli consens social: un Pacte Valencià per la Igualtat Lingüística que establesca les bases sobre els objectius i les actuacions necessàries per aconseguir-ho i que compte amb la participació de les administracions i institucions públiques i la societat civil.



Una majoria de valencians i valencianes considera que cal impulsar de manera normal l’ús i l’ensenyament de la llengua i per això no es pot esgrimir la llengua per la confrontació partidista ni la divisió de la societat valenciana, com pretenen sectors molt minoritaris però força actius i que compten amb poder, recursos i altaveus que amplifiquen la seua posició contrària al valencià.



És per això que, des de la Intersindical Valenciana, sindicat valencià de classe, es proposa l’establiment d’un Pacte Valencià per la Igualtat Lingüística amb la participació de les administracions, institucions, entitats (socials, culturals, esportives, etc.), partits polítics, sindicats, universitats, comunitat educativa i persones que defensen la igualtat lingüística real i efectiva al País Valencià.



Un Pacte Valencià per la Igualtat Lingüística, amb un procés de negociació respectuós que arracone tot tipus de batalletes partidistes, servirà per consensuar un full de ruta per a impulsar una autèntica normalització en el sistema educatiu, però també en totes les administracions públiques, els mitjans de comunicació i altres àmbits de la societat valenciana.