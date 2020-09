Dia Mundial Alzhèimer

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha visitat la taula informativa instal·lada en la façana de l’Ajuntament per l’Associació de Familiars d’Alzhèimer (AFAV), amb motiu del Dia Mundial de l’Alzhèimer. Amb este gest, i amb la pancarta penjada al balcó de la casa consistorial, el govern local ha donat suport a la campanya «Un Pósit per l’Alzhèimer» desenvolupada per conscienciar la ciutadania que pot col·laborar per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen esta malaltia, així com la dels seus familiars.

Joan Ribó, que ha ressaltat el treball desenvolupat per l’AVAF, amb la col·laboració d’institucions i entitats, «per previndre i combatre l’Alzhèimer». També destacat que, actualment, amb motiu de la pandèmia del coronavirus, «tothom ha de pensar en els efectes psicològics i de soletat que genera entre les persones majors i aquelles que patixen malalties, com ara l’Alzhèimer». Per això, ha aclarit, «els servicis municipals treballen per pal·liar estos efectes provocats pel tancament d’alguns recursos i el conseqüent canvi de costum de les persones beneficiaries».