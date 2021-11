Dia Mundial de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (EPOC): Tots junts per a posar fi a la ‘EPOC’

Print This Post

Hui es celebra el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. La EPOC, és una malaltia respiratòria crònica caracteritzada per símptomes persistents i limitació crònica al flux aeri, sent el tabac un dels principals agents etiològics. És una de les principals causes de morbimortalidad a nivell mundial, amb unes altes taxes de prevalença i infradiagnóstic, que segons els últims estudis epidemiològics han demostrat que continuen en augment.

El primer Dia Mundial de la EPOC es va celebrar en 2002. Cada any, organitzadors de més de 50 països de tot el món han dut a terme diferents activitats amb la fi educar als pacients, conscienciar a la població i donar visibilitat a la malaltia amb la finalitat de millorar les taxes de d’una de les patologies més prevalents en el món.