Connect on Linked in

Un total de 762 centres educatius celebraran el ‘Dia de l’Esport 2021’ el pròxim 31 de març

Per segon any, cada centre ha tingut l’opció d’elegir entre un lot de material esportiu o que la Fundació Trinidad Alfonso fera una aportació solidària a una entitat benèfica

El projecte solidari elegit ha sigut ‘Mueve-T’, de la Fundació Dasyc

El ‘Dia de l’Esport 2021’ serà més multitudinari i solidari que mai. Impulsat per Esport de la Generalitat i la Fundació Trinidad Alfonso, la iniciativa ‘Dia de l’Esport’ pretén que tots els xiquets i xiquetes dels centres educatius de la Comunitat Valenciana realitzen una jornada d’esport, al marge de la seua classe habitual d’Educació Física, per a commemorar el Dia Mundial de l’Activitat Física. Encara que aquest dia se celebra en l’àmbit internacional el 6 d’abril, i enguany cau en plenes vacacions escolars de Setmana Santa, la celebració als centres tindrà lloc el 31 de març.

Enguany han sigut 762 els centres de les comarques d’Alacant, València i Castelló els que han confirmat la seua participació en una jornada que tornarà a posar de manifest que la Comunitat Valenciana és la ‘Comunitat de l’Esport’, el que suposa la xifra més alta de totes les edicions celebrades fins a la data.

Això implicarà que prop de 290.000 xiquets, xiquetes i joves faran un extra d’activitat física aquest dia i compartiran els valors de l’esport. En aquesta sisena edició s’hi han inscrit per a participar en aquesta iniciativa 121 centres de Castelló, 407 de València i 234 d’Alacant.

A més d’implicar-se en aquest ‘Dia de l’Esport’, cada un dels centres involucrats pot participar en un concurs i ha d’elaborar un vídeo amb les activitats realitzades durant el matí del 6 d’abril, la temàtica del qual ha de girar entorn dels Jocs Olímpics o Paralímpics, la cita esportiva clau d’enguany.

En les primeres edicions, només per participar, cada centre educatiu rebia un ‘pack’ de material esportiu valorat en més de 120 euros. Enguany, igual que en 2021, cada centre educatiu ha pogut triar si rebia aquest lot o, al contrari, preferia que els 120 euros foren donats a una entitat solidària. 116 escoles han triat aquesta segona opció, per la qual cosa la Fundació Trinidad Alfonso destinarà els diners a l’entitat esmentada.

Segons el conseller Vicent Marzà: “De nou es demostra la gran capacitat d’adaptabilitat a les situacions per part dels centres educatius. Aquesta nova edició compta amb una amplíssima participació. Aquesta celebració, amb multitud d’activitats als centres és molt important, perquè no ens cansarem de dir que l’esport és fonamental per a la salut del nostre alumnat, no solament des del punt de vista físic, també emocional”, i ha afegit: “A més de la transmissió de valors solidaris lligats al ‘Dia de l’Esport’, amb la donació a un projecte tan interessant contra l’exclusió social. Per tant, una vegada més volem agrair enormement a la comunitat educativa i a la Fundació Trinidad Alfonso que anem agafats de la mà en l’impuls d’una iniciativa tan positiva com és la celebració del ‘Dia de l’Esport’”.

Projecte solidari ‘Mueve-T’

L’entitat solidària ha sigut elegida pels mateixos centres. En concret, hi han participat els que havien indicat que, en compte del material esportiu, preferien que la quantitat fora donada de manera benèfica.

D’entre les que es van presentar, l’elegida ha sigut finalment la iniciativa ‘Mueve–T’ un projecte que duu a terme la Fundació Dasyc dirigit a la prevenció i suport a menors d’entre 3 i 16 anys i famílies en risc d’exclusió social.

Dasyc utilitza l’esport com a mitjà d’integració social, aprenentatge d’hàbits saludables, desenvolupament físic, adquisició de normes, socialització, utilització del temps lliure, resolució de conflictes, autocontrol de les conductes violentes, entre altres. El projecte té un abast d’uns 200 beneficiaris i es desenvolupa a la Comunitat Valenciana.

El 6 d’abril se celebra en les xarxes

Atés que el 6 d’abril, quan mundialment se celebra el Dia Internacional de l’Activitat Física i l’Esport, no és lectiu a la Comunitat Valenciana, serà el 31 de març quan se celebre aquest dia als centres educatius. Això no significa, no obstant això, que la ‘Comunitat de l’Esport’ no vaja a sumar-se a la celebració el 6 d’abril. Tant és així que l’objectiu de la Generalitat Valenciana i la Fundació Trinidad Alfonso és que aquest ‘Dia de l’Esport’ es visca amb força a les llars (com l’any passat), parcs o centres esportius.

Els mateixos centres educatius proposaran a l’alumnat que, a més de celebrar-ho el 31 de març a les seues instal·lacions, ho facen també el 6 d’abril amb les seues famílies. Així mateix, la Fundació Trinidad Alfonso farà una crida a clubs i equips de la Comunitat Valenciana. “Volem convertir aquest dia 6 d’abril en el que és: una festa de l’esport. Volem que siga una data en què reivindiquem l’activitat física i l’esport com una enorme font de salut, motor social, generador de riquesa, i, sobretot, com a part de la solució a la crisi sanitària de la COVID-19. Per això és especialment important en aquest context reivindicar-ho i quina manera millor de fer-ho que practicant-ho el 6 d’abril”, indica Juan Miguel Gómez, director de projectes de la Fundació Trinidad Alfonso.