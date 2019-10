Print This Post

L’Hospital de la Ribera incrementa un 38% el nombre de pacients als quals ofereix cures pal·liatives



Alleujar el patiment i millorar la qualitat de vida dels pacients sense possibilitats de tractament curatiu són els principals objectius d’este tipus de cures

El Departament de Salut de la Ribera compta amb una Ruta Assistencial en Cures Pal·liatives

L’Hospital Universitari de la Ribera ha incrementat un 38% el nombre de pacients als quals ha ofert cures pal·liatives entre gener i setembre de 2019. Així ho ha manifestat el coordinador de la Unitat de Cures Pal·liatives de la Ribera, Pablo Lafuente, amb motiu del Dia Mundial de les Cures Pal·liatives, que se celebra demà, 12 d’octubre.



Estes cures tenen com a objectiu fonamental alleujar el sofriment i millorar, en la mesura possible, la qualitat de vida dels pacients amb una malaltia oncològica o crònica avançada (per exemple, insuficiència cardíaca o MPOC), sense possibilitats de tractament curatiu.



En este sentit, cal destacar que més del 85% dels pacients de la Ribera inclosos en el programa de cures pal·liatives són pacients oncològics, mentre que el 15% restant són pacients amb patologies cardíaques o pulmonars, principalment.



El de la Ribera compta amb una Ruta Assistencial en Cures Pal·liatives, “cosa que ha estat possible gràcies a l’augment de recursos humans que ha rebut la Unitat en l’últim any, que ha passat a disposar de 9 a 21 professionals, entre els quals destaquen les figures de l’auxiliar de clínica, treballadora social i fisioterapeuta, que no existien amb anterioritat”, ha assenyalat Lafuente.



Esta ruta assistencial estableix els criteris de derivació dels pacients a la Unitat de Cures Pal·liatives i crea les sinergies entre serveis i unitats del Departament de Salut de la Ribera per a oferir una atenció al final de la vida del pacient el més completa possible.



“D’esta manera, oferim cures pal·liatives a tots els pacients del nostre Departament de Salut, independentment d’on resideixen, ja siga un nucli poblacional gran o una xicoteta zona rural”, ha afirmat Lafuente.



Els objectius d’esta Ruta Assistencial de Cures Pal·liatives són els d’agilitzar el diagnòstic i la identificació dels pacients amb necessitats pal·liatives per afavorir la continuïtat assistencial, millorar el seu abordatge clínic, garantir l’acompanyament familiar compatibilitzant-ho amb les mesures clíniques necessàries i proporcionar una mort digna.



Cures dins i fora de l’Hospital



D’esta manera, l’Hospital de la Ribera ofereix cures pal·liatives tant al centre hospitalari com en el domicili del pacient, en funció de les seues característiques.



Així, en el cas de pacients immobilitzats amb una situació vital terminal, l’equip de la Unitat d’Hospitalització a Domicili (UHD) del centre hospitalari va a casa seua a proveir-los de cures pal·liatives avançades, amb tècniques i mitjans hospitalaris.



Cal destacar que al voltant del 20% dels pacients que han rebut cures pal·liatives a la Ribera, han mort en els seus propis domicilis, “envoltats dels seus éssers estimats, un dels principals objectius de la nostra Unitat”, ha assenyalat Lafuente.



En qualsevol cas, “es respecta sempre la decisió familiar de mort a l’Hospital, proporcionant, de la mateixa manera, el pacient i la seua família un ambient íntim i adequat a la situació vital”.



Per al cas de pacients en els quals encara hi ha una bona expectativa de vida, l’Hospital d’Alzira disposa de 5 consultes externes en què se’ls cita i se’ls fa un seguiment; estes consultes compten, a més, amb el suport d’una consulta a la Unitat del Dolor del centre hospitalari i d’una consulta auxiliar de onco-geriatria.



Junt amb d’això, l’Hospital de la Ribera també compta amb un equip de suport a residències de gent gran, compost per 4 metges de família experts en cures pal·liatives, amb l’objectiu de mantenir contacte periòdic per dispensar este tipus de cures als pacients institucionalitzats en cas que siga necessari.