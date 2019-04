Connect on Linked in

L’Associació de Fibrosi Quística de la Comunitat Valenciana du a terme diverses activitats i iniciatives al llarg de l’any per donar visibilitat a la malaltia i per tal de recaptar fons.

El quart dimecres d’abril de cada any se celebra el Dia Nacional de la Fibrosi Quística, la malaltia més comuna entre les malalties minoritàries. A la ciutat de València, l’Associació de Fibrosi Quística de la Comunitat Valenciana ha ficat diverses taules informatives per conscienciar sobre la malaltia i per recaptar fons per tal d’ampliar els serveis que s’ofereixen des de l’Associació.

Una malaltia hereditària i degenerativa que en Espanya afecta u de cada 5.000 nounats. En concret a la Comunitat Valenciana afecta a aproximadament unes 700 persones.

A més, des de l’Associació llancen una important reivindicació.

Tot i que en les últimes dècades ha millorat notablement la supervivència i la qualitat de vida dels que pateixen la malaltia és important tindre un diagnòstic precoç per a prevenir o retardar les manifestacions de la malaltia, de la qual no s’ha descobert una cura.