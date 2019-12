Diego el Cigala esgota les entrades per a l’inici del cicle ‘Les Arts és flamenc’

Print This Post

No obstant això, encara es pot adquirir el 5 % d’entrades que es reserven per a la venda el mateix dia del concert

Rocío Márquez, Duquende i Manuel Lombo completen l’oferta del primer cicle que les Arts dedica a aquest gènere

Diego el Cigala ha esgotat les localitats per al seu concert del dissabte 21 de desembre a l’Auditori del Palau de les Arts, un espectacle amb el qual comença el cicle ‘Les Arts és flamenc’.

Les Arts dedica un lloc destacat en la nova programació al cant flamenc en la seua aposta per diversificar l’oferta lírica i arribar així a un nombre més gran de públics.

Segons va explicar el director artístic de Les Arts en la presentació de la temporada, “el flamenc, patrimoni immaterial de la humanitat, representa un dels trets identitaris més importants de la cultura espanyola”, de la riquesa i diversitat del qual donarà compte cada una de les propostes que acolliran tant l’Auditori com el Teatre Martín i Soler.

Diego el Cigala és una de les figures més representatives de les noves tendències que ha experimentat el flamenc en els últims vint anys. La seua inquietud per fusionar el cant amb altres gèneres i estils li ha guanyat el reconeixement dels premis Grammy i el mèrit d’arribar a nous públics més enllà d’Espanya, especialment Hispanoamèrica, on és un dels artistes més apreciats des que gravara junt amb Bebo Valdés ‘Lágrimas negras’, un àlbum en què s’agermanen els ritmes flamencs i cubans.

Una faceta diferent és la que representa la cantant de Huelva Rocío Márquez, que ha sabut imprimir amb la seua particular veu un aire fresc a temes clàssics del cant flamenc i a altres cançons que ha rescatat en el seu últim treball, ‘Visto en El Jueves’ (en al·lusió a un popular rastre sevillà en què es venien i encara es venen cintes de casset de velles glòries del flamenc), que presenta a Les Arts acompanyada per guitarra i toc el dia 22 de febrer al Teatre Martín i Soler.

L’espectacle amb cant, guitarra i l’atractiu acompanyament de quadre flamenc, arriba de la mà del ‘cantaor’ de Sabadell Juan Cortés, ‘Duquende’, descobert per Camarón de la Isla amb tan sols huit anys. Hereu de la tradició del seu descobridor, és una de les figures més respectades per l’honestedat i sentiment profund de les seues interpretacions, de les quals el públic de les Arts podrà gaudir el dia 13 de març al Teatre Martín i Soler.

El dia 25 d’abril, també al Teatre Martín i Soler, clausura el cicle de ‘Les Arts és flamenc’ ‘P’alante i p’atrás’, un nou projecte del sevillà Manuel Lombo, una altra de les figures que ha introduït saba nova en el cant flamenc gràcies a les seues interpretacions i composicions procedents del pop o del jazz, sense renunciar a la tradició.