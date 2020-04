Diego Gómez, alcalde d’Alzira, presenta el primer paquet de mesures econòmiques per valor de 700.000 euros

Print This Post

L’alcalde d’Alzira. Diego Gómez ha presentar en roda de premsa el primer paquet de mesures que l’Ajuntament posarà en marxa per a fer front a la crisi econòmica i social provocada per la COVID 19.

Este paquet de mesures està valorat en 700.000 euros entre les quantitats no recaptades per ajornaments i exoneracions i les aportacions extraordinàries per a fer front a l’emergència.

“S’està fent un gran esforç i volem traslladar als veïns i veïnes i als nostres comerciants que no es van a quedar darrere, que entre tots eixirem avant. Farem tot el possible perquè la nostra ciutat recupere la seua identitat”, ha anunciat l’alcalde.

Propostes socials, primer les persones

Posada en marxa del Pla d’Emergència Social dissenyat pel Departament de Serveis Socials: aliança amb organitzacions, com Creu Roja. Reforcen els fons per a menjador a casa i càtering social.

dissenyat pel Departament de Serveis Socials: aliança amb organitzacions, com Creu Roja. Reforcen els fons per a menjador a casa i càtering social. Creació d’un Fons Social d’Emergència per a adquisició d’aliments bàsics i frescos mitjançant bons de compra per a les famílies en els nostres supermercats. Este fons s’enceta amb les aportacions econòmiques dels grups polítics que suposen 12.500 €, aportacions individuals i voluntàries dels regidors, particulars i col·laboració de supermercats de la ciutat. Per a portar avant esta mesura es comunicarà el compte corrent gestionat per Serveis Socials al que es poden fer aportacions.

per a adquisició d’aliments bàsics i frescos mitjançant bons de compra per a les famílies en els nostres supermercats. Este fons s’enceta amb les aportacions econòmiques dels grups polítics que suposen 12.500 €, aportacions individuals i voluntàries dels regidors, particulars i col·laboració de supermercats de la ciutat. Per a portar avant esta mesura es comunicarà el compte corrent gestionat per Serveis Socials al que es poden fer aportacions. Adquisició de 30 tauletes digitals i targetes wifi per a combatre la bretxa digital de les famílies, que complementa l’ajuda de la Conselleria.

Propostes laborals

Creació d’un Nou Pla de Famílies , amb perspectiva de contractació per part de l’Ajuntament prioritàriament de persones sense ingressos i aturats, per a 6 i 12 mesos. Es finalitza el pla anterior.

, amb perspectiva de contractació per part de l’Ajuntament prioritàriament de persones sense ingressos i aturats, per a 6 i 12 mesos. Es finalitza el pla anterior. Estudi de subvencions directes als negocis que contracten aturats quan comencen a recuperar la normalitat.

Propostes de suport al comerç local

Reforçar la campanya Alzira Comerç Viu de venda a domicili durant l’estat d’alarma i confinament social.

de venda a domicili durant l’estat d’alarma i confinament social. Posar en funcionament el projecte Alzira Unida de venda en línea (a través d’Internet) i a domicili. L’Ajuntament donarà suport facilitant la plataforma informàtica i el servei a domicili.

de venda en línea (a través d’Internet) i a domicili. L’Ajuntament donarà suport facilitant la plataforma informàtica i el servei a domicili. Remodelació i augment de les partides pressupostàries destinades al comerç.

Propostes econòmiques

No es passarà cap rebut d’ impostos , taxes, etc, fins després del 15 de juny.

, taxes, etc, fins després del 15 de juny. Revisió del pressupost de 2020 i pla de tresoreria: disponibilitat de recursos propis, extraordinaris i possible operació de crèdit de 6 milions d’euros per a garantir la liquidesa.

de 2020 i pla de tresoreria: disponibilitat de recursos propis, extraordinaris i possible operació de crèdit de 6 milions d’euros per a garantir la liquidesa. Garantir les partides i modificacions pressupostàries per a propostes socials

per a propostes socials Exempcions, ajudes i subvencions: Exoneració i/o compensació de la taxa d’ocupació de la via pública de 2020 per a bars i restaurants. Afecta 125 negocis. Exoneració del cànon de les contractacions d’immobles i bars municipals. Reducció de la taxa del mercat ambulant per al període de 6 mesos. Convocatòria de subvencions directes de 300 euros per a ajudar a reiniciar l’activitat econòmica i comercial dels negocis i empreses de la ciutat. Afecta al voltant de 850 negocis i una quantitat d’uns 300.000€ Tornar rebuts de 3 mesos dels abonaments dels usuaris de les instal·lacions esportives municipals.



Este conjunt de mesures Este conjunt de mesures ha sigut elaborat per l’equip de treball de tècnics municipals “El dia després” i consultades amb la Junta de Portaveus.

D’altra banda les mesures es presentaran al Consell Econòmic Social i al Consell de Comerç que serà convocat el pròxim dimarts.