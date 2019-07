Diego Gómez, Oscar Noguera i Santi Cervera, alcaldes d’Alzira, Castelló i Alfarp, renuncien a la militància de Compromís.

Connect on Linked in

Alcaldes de la Ribera com ara Alzira, Alfarp o Castelló renuncien a la militància de Compromís pel malestar de les últimes decisions de la Junta de Ribó.



El seu desaprovament amb les decisions per part de València, i la decepció per no sentir-se part activa com a militants de dret els ha portat a deixar la militància, i només continuaran sent simpatitzants del partit.



És la reivindicació que han dut a terme alcaldes de la Ribera, acompanyats de Regidors, per tal de demanar els drets que com a militants del partit els pertanyen.