Diego Gómez: “Volem traslladar a les famílies i docents un missatge de confiança”

Normalitat en el primer dia a l’escola

Comença el repartiment del calendari escolar a tots els nivells educatius

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, la regidora d’Educació, Maria Calvo, la regidora de Seguretat, Sara Garés i el regidor de Cultura, Alfred Aranda, han visitat hui els centres educatius alzirenys Tirant lo Blanch i el Centre Educatiu Xúquer. En la visita han mantés una breu reunió amb l’equip directiu i docent per tal de fer arribar el suport i tractar qualsevol eventualitat que puga ocórrer en este inici de curs. Cal destacar que no ha hagut cap incidència al llarg del matí i que ha transcorregut este primer dia amb normalitat.

“Des de l’Ajuntament hem treballat conjuntament amb la comunitat educativa per a encetar este curs amb la major normalitat possible i seguint totes les mesures de seguretat per als nostres xiquets i xiquetes. Volem traslladar este missatge de confiança i tranquil·litat. És essencial garantir la presència a les escoles, que puguen continuar amb la seua ensenyança i socialització”, assegura l’alcalde.



Per la seua banda, la regidora d’Educació, Maria Calvo, ha explicat que des de l’Ajuntament s’han equipat els centres amb mesures de protecció de cara a l’obertura del curs, així com s’ha treballat en un protocol de seguretat d’entrada i eixida als centres. “La Policia Municipal junt amb la Policia Nacional s’encarregaran de portar a terme accions de control d’entrada i eixida que garantisquen l’ordre i la seguretat a les hores d’entrada”. “A més”, afig Calvo, “com ja s’ha explicat al llarg de la setmana passada, l’Ajuntament ha reforçat el servei als centres públics per a oferir manteniment i neteja al llarg de tota la jornada lectiva”.



La regidora d’Educació també ha visitat les tres escoletes infantils municipals, Llepolies, Infants i la Muntanyeta, que comencen este curs amb totes les places cobertes i fins i tot, llista d’espera. Cal transmetre un missatge de confiança en este inici de curs, en el què s’han pres les mesures indicades per la conselleria, per tal de garantir les condicions adequades. Es fará una entrada i eixida escalonada en horaris diferents, hi haurà dos torns de menjador, i només es permet un acompanyant per xiquet que haurà d’esperar a l’exterior del centre, on s’han posat envetlats a mode de sombra per tal d’afavorir la separació.

D’altra banda hui han fet arribar a l’estudiantat els calendaris de butxaca del Serval i el calendari d’aula de l’Ajuntament.

En el cas del calendari escolar del Serval, s’han repartit un total de 9.000 unitats, un per a cada estudiant. “La idea és donar a conéixer el Serval i la tasca que es fa pel que fa a correcció, traducció i assessorament i al mateix temps oferir la informació d’interés sobre els festius dins del curs escolar 2020/21”, ha explicat el regidor responsable del Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià, Alfred Aranda.



D’altra banda, també ha començat el repartiment dels 1.000 calendaris d’aula, que des de fa anys mostra les obres guanyadores al concurs de dibuix organitzat conjuntament amb Onda Cero. Enguany la situació sanitària que continuem patint va impedir celebrar el concurs, de manera que s’ha optat per fer una recopilació de les imatges de la campanya “Tu sí que pintes!”.



Al mes d’abril l’Ajuntament va encetar esta campanya, que va consistir en l’elaboració de diversos dibuixos per a acolorir, en què es mostrava l’agraïment a tots els que van treballar per a fer front a la COVID 19, sanitaris, transportistes, mitjans de comunicació o mestres entre altres. Este material, elaborat al departament de comunicació, seguix accessible per a poder descarregar-se al web municipal.



“Hem volgut arreplegar les imatges més significatives amb el títol #TotAniràBé per tal de fer extensible el nostre agraïment a totes les persones que han treballat durament i que seguisquen fent-ho per a tornar a la normalitat tan prompte com siga possible”, assegura l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez.



El repartiment, que portarà a terme l’Ajuntament, continuarà al llarg de la setmana entre tota la comunitat educativa alzirenya: 16 col·legis, 4 instituts, 4 escoles infantils, el Centre de Formació de Persones Adultes Enric Valor, EOI, UNED, CEFIRE, Las Nostra Veu i la Universitat Catòlica.