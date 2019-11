Diego Marín, director general de Prevenció d’Incendis Forestals, visita Alzira per saber-ne més sobre els projectes fets a la ciutat

S’ha reunit amb Diego Gómez i Pep Carreres i ha visitat la Casella.



Diego Marín, director general de Prevenció d’Incendis Forestals s’ha reunit amb l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, i el regidor de Medi Ambient Pep Carreres per conéixer de primera mà tots els projectes duts a terme a la ciutat durant els últims anys.



Després de la recepció a l’ajuntament, han recorregut el paratge natural municipal de la Casella, on s’han portat a terme gran part de les inversions que la Direcció General de Prevenció d’Incendis ha realitzat a Alzira, concretament l’àrea dels tallafocs de la Casella i la restauració i millora de la pista forestal central.



La visita ha continuat amb la celebració d’una reunió de treball a l’Ajuntament entre els tècnics municipals i els de la Conselleria, s’han explicat les actuacions que s’han dut a terme en relació amb la gestió d’incendis forestals, s’han traslladat una sèrie de suggeriments per tal de facilitar el treball des del punt de vista municipal i també hi han sol·licitat noves inversions per a erradicar l’ús del foc agrícola a les zones amb més risc o per adaptar les infraestructures agrícoles per a la crema en la resta del sòl agrícola, subvencions per a l’obertura de franges perimetrals en urbanitzacions o nuclis habitats en l’entorn forestal, així com més inversions en gestió forestal sostenible.