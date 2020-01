Diferències entre el Sorteig de Nadal i el de Reis

Si no vas tindre sort el passat diumenge 22 en la Grossa de Nadal, ara tens una altra oportunitat amb el Sorteig de Reis el pròxim dia 6 de Gener



Un sorteig amb 79 anys d’antiguitat

Malgrat que tots dos sorteigs deixen una pluja de diners, existeixen moltes diferències



primera és la de la quantitat de dècims emesos en cada sorteig, un total de 170 dècims per a la Grossa de Nadal i només 50 sèries per al dia 6

Si et converteixes en un dels agraciats el dia 6 de Gener seràs una miqueta menys afortunat que si et tocara un dècim el dia 22 on cada dècim té un premi de 400.000 euros, el dia 6 serà 200.000 per dècim premiatLa duració i el procés d’extracció del sorteig també cal destacar-la, sent el del dia 22 molt més llarg que el pròxim sorteig

A favor de tindre en compte del sorteig de Reis és que hi ha sensiblement més probabilitats de resultar agraciat

Un 30 per cent dels premiats amb la Grossa de Nadal tornen a provar sort el dia 6, malgrat que la quantitat total de gent que juga és més baixa

El sorteig de Reis es va celebrar fins a l’any 1999 el dia 5 de Gener, va ser en l’any 2000 amb el canvi de segle quan comença a realitzar-se el dia 6 de Gener fent-lo coincidir amb la festivitat de Reis

Segons les estadístiques els valencians són els que més juguem al Sorteig de Reis, Quart de Poblet, Sueca o Torrent estan entre les poblacions agraciades amb el màxim premi de Reis



Si tens un dècim, Bona Sort!!