Diferents municipis de València guarden minuts de silenci per l’assassinat de la jove Beatriz d’Alboraia.

Mónica Oltra ha posat l’accent que la violència masclista “no és un tema domèstic, no és un tema familiar, és un tema que interpel·la a cada home i dona que viu en aquesta societat.

El Consell ha manifestat la seua repulsa per l’assassinat masclista de Beatriz, la quarta víctima de la Comunitat Valenciana des de principi d’any, i ha apel·lat a la societat a trencar els murs invisibles després dels quals s’amaga la violència masclista.

Després dels tres minuts de silenci, la vicepresidenta del Consell ha mostrat el dolor de la societat per l’assassinat de Beatriz, de 29 anys.

No sols els membres del Govern Valencià, Les Corts, institucions, entitats i societat civil han guardat tres minuts de silenci per l’assassinat de la jove, sinó que, altres municipis com Cullera, Mislata o Picassent s’han sumat a la causa.